La polémica fue reabierta y suma y sigue. El presidente y propietario de Huachipato, Victoriano Cerda, llegó al Estadio Nacional para ver el partido de Universidad de Chile contra Cobresal el pasado viernes, en medio de la fecha 21 del Campeonato Nacional 2024.

El directivo de los acereros ha sido vinculado con la U, o más específico, apuntado por muchos como el jefe en Azul Azul. Según rumores y antecedentes del fútbol nacional, no son pocos los que postulan que Cerda tiene propiedad e injerencia en la concesionaria del Chuncho, desde las sombras, claro.

Tras la aparición de Victoriano Cerda en el partido de Universidad de Chile, Juan Cristóbal Guarello no demoró en reaccionar: “la U jugó el viernes… y apareció en el estadio Victoriano Cerda. Buena barba tiene Victoriano. Una pregunta: ¿por qué Victoriano va a ver a la U, hueón?”, lanzó de entrada el periodista en La Hora de King Kong.

“La U no es el próximo rival de Huachipato. Y si fuera el próximo rival de Huachipato, ¿estaría tomando apuntes? Entones después Victoriano reclama que lo vinculan a la U, que somos mala leche. Y ahí está Victoriano: viendo un partido de la U”, agregó.

“¿Victoriano cerda qué andaba hue…?”

Guarello complementó que “en el Monumental no se le ve, en Santa Laura viendo a la Católica tampoco. A ver a Palestino en La Cisterna no va. A La Florida no va… pero va a ver a la U”.

King Kong prosiguió su irónico palo: “y después Victoriano Cerda dice que el resto lo vincula a Universidad de Chile. El tema es que, si Victoriano no quiere que lo vinculen a la U, ¿qué anda hueviando en el Estadio Nacional, viendo a la U? ¿Por qué?”.

Victorianoazul: presidente de Huachipato en el partido de la U. (Foto: Rincón del Bulla)

“No puede ser que el presidente de un equipo de Primera División vaya a ver a otro club. No puede ser. Se tiene que guardar las formas. Aunque sabemos que las formas en el fútbol chileno valen hongo. Si Luis Hermosilla fue 10 años miembro del Tribunal de Honor de la ANFP… entonces ya sabemos el honor que tenía la ANFP”, sentenció Juan Cristóbal Guarello.

Cabe recordar que fue la cuenta partidista de la U, Rincón del Bulla, quien viralizó la postal de Victoriano Cerda en el sector de palco del Estadio Nacional, donde se ubican generalmente directivos de Azul Azul, cuando van al estadio.