Uno de los jugadores que ha sido borrado de Universidad de Chile en la temporada es Ignacio Tapia, quien perdió protagonismo y especio en la última línea del equipo de Gustavo Álvarez.

Es más, la última vez que sumó minutos fue el 2 de julio, cuando los azules vencieron por 7-0 a San Antonio Unido por la Copa Chile 2024, para luego ser suplente o no ser convocado.

Una situación que se repite en el Campeonato Nacional, donde para buscar sus últimos minutos en la cancha hay que ir al mes de mayo cuando ingresó en los descuentos de la victoria ante Unión La Calera.

Por lo mismo, era una completa duda su ausencia en el equipo de la U, donde no había una explicación hasta esta jornada, donde se reveló todo en una conversación con Gustavo Álvarez.

Ignacio Tapia congelado en la U

Quien encendió el ventilador fue Héctor Tito Awad, quien en el programa “Hablemos del Bulla”, reveló una charla que tuvo con Gustavo Álvarez, con algunos detalles.

“Le pregunté varias cosas, sobre todo lo del Nacho Tapia. No lo encuentro bueno, pero tampoco hediondo. Me dijo: ‘Tito, rendimiento‘”, comenzó la explicación el comentarista.

“Se lo pregunté directamente. A mí me lo podría haber dicho y si me digo que no lo cuente, no lo cuento. Él me habló de rendimiento y que él jamás va a ser vengativo. No utilizó la palabra, pero no lo va a castigar por castigar”, detalló.

Dentro de sus revelaciones, también le entregó un detalle que lo dejó impactado: “Siempre me dice: ‘yo igual juego con línea de tres, Tito. Es cierto que probé con (Israel) Poblete, con (Renato) Cordero, con (Emmanuel) Ojeda, pero mi tercer central es (Fabián) Hormazábal'”.

