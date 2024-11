Dentro de los rumores que comienzan a aparecer en el mercado de fichajes, uno tiene que ver con Universidad de Chile, donde ponen en el horizonte un jugador que está en el fútbol argentino.

Fue el periodista Gonzalo Fouillioux, en TNT Sports, quien se la jugó con un nombre que puede revolucionar la interna de la U, pero que, además es de todo el gusto de Gustavo Álvarez.

“Voy a aportar un nombre, quiero ser responsable, en la Universidad de Chile no me lo han chequeado, pero una persona me dijo ‘ojo, que hay un jugador que Gustavo Álvarez dirigió y le gusta mucho’”, comentó.

En ese sentido apuntó el nombre de Javier Altamirano, quien volvió a jugar con la camiseta de Estudiantes en Argentina, donde tiene una gran oportunidad con los azules.

Javier Altamirano jugó en Huachipato bajo las órdenes de Gustavo Álvarez. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Javier Altamirano volvió al fútbol

Fue en el programa “No es para tanto”, donde el periodista entregó algunos detalles de una información que le entregaron, donde Universidad de Chile es el club protagonista.

“Podría eventualmente darse de que lo pida y lo vaya a buscar, es mediocampista, chileno y que juega en el exterior”, siguió dando algunas pistas sobre el volante ex Huachipato.

En ese instante sacó a la luz el nombre de Javier Altamirano, quien ya regresó a las canchas tras las complicaciones médicas que lo apartaron del fútbol, y busca retomar su carrera.

“Ojo con Javier Altamirano, está recién volviendo, no lo he podido chequear con alguien del club, pero es un jugador que a Gustavo Álvarez le gustó siempre”, detalló.