Carlos Ramos, presidente del Colegio de Entrenadores y ex jugador de la U, confesó las semejanzas del elenco de Gustavo Álvarez con el mejor Boca del Siglo XXI.

Universidad de Chile es una tromba en el Campeonato Nacional. Puntero invicto a cinco unidades de su escolta Iquique, demuestra solidez en muchas facetas del juego y es el gran candidato al título del torneo.

Algo que llevó a este elenco de Gustavo Álvarez a ser comparado con el que quizás es el mejor equipo de América del Siglo XXI: el Boca Juniors de Carlos Bianchi, campeón de tres Copa Libertadores y dos Copa Intercontinentales.

Así lo aseguró Carlos Ramos, presidente del Colegio de Entrenadores y ex jugador del elenco azul en la década de los 80, que en charla con Redgol describió el actual momento del Bulla.

“Es relativamente contundente, no sería tan tajante con eso. Lo que sí hay que corroborar es que la U es un equipo pragmático, no es que tenga un volumen bonito de fútbol ni mucho asociación. Te mata con las individualidades y con los dos de arriba, que son muy peligrosos”, manifestó.

Ramos explicó que “en el segundo tiempo se fue encima Huachipato y no hizo daño. Eso dice mucho. Por eso Me hace recordar mucho a un equipo que me gustaba, porque creo en eso del pragmatismo en el fútbol”.

La U celebra su buena campaña en este torneo (Photosport)

La U como el Boca de Bianchi

El ex futbolista manifestó que “siempre fui un admirador de Carlos Bianchi y esta U es similar a ese Boca de Carlos Bianchi, que jugaba parecido a lo que es hoy la U”.

En ese aspecto es donde detalla la forma de ese Boca que hoy mira en el cuadro de Álvarez. “Un equipo que se paraba bien atrás, metía un gol y olvídate, no le hacías un gol nunca”, manifestó.

Para Ramos este aspecto es fundamental. “Porque hay que saber matar los duelos, más allá de que es lindo ver jugar al Manchester City”, aseguró sobre el elenco universitario que se perfila como sólido líder.

Iquique, su más cercano perseguidor en el torneo, será el elenco al que deba enfrentar este domingo, en duelo que se jugará el domingo en un estadio que aún debe defnirse.