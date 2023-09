Universidad de Chile no logra romper sus malas rachas y, en el Superclásico ante Colo Colo, sumó otro año más sin celebrar. El Romántico Viajero rescató un empate 1 a 1 ante el Cacique, en un partido donde tuvo el triunfo en la cabeza de Federico Mateos.

El mediocampista tuvo la gran chance para que los azules cortaran una década sin poder vencer a su archirrival, pero la desperdició. Un cabezazo en el minuto 52′ pudo darle la alegría, algo que se lamenta hasta ahora.

Federico Mateos sufre con su gol errado ante Colo Colo en el Superclásico

Federico Mateos tuvo la gran oportunidad para que la U derrotara a Colo Colo en el Superclásico, pero no definió bien. Su cabezazo se fue por poco fuera de la portería y se quedó con las ganas de gritar un gol que pudo ser histórico.

En conversación con TNT Sports, el volante se refirió a lo ocurrido contra el Cacique en Santa Laura, duelo al que llegó con lo justo. “Fue una semana difícil porque venía de una lesión, pero por suerte aguanté gracias a los kinesiólogos”.

Federico Mateos reconoció que Colo Colo jugó mejor en el arranque, pero se levantaron en el complemento. “El primer tiempo fue más de ellos, corregimos las cosas que veníamos haciendo mal y el segundo tiempo fue nuestro”.

“Cuando no salen las cosas, quizás no es discutir, sino cambiar algo de nosotros y ver que soluciones dar. El técnico afuera nos manejó bien y fue clave eso, porque pudimos cambiar rápido y cambiar la imagen que estábamos dando”, añadió.

Tras ello, Federico Mateos se refirió al gol errado ante Colo Colo. “Uno después piensa las jugadas, mi cabezazo fue claro, la de Lea que entra en el segundo palo. Ya habrá momento de analizar, hay que seguir, quedarse tranquilos por el desgaste del segundo tiempo, pero no hay que bajar de eso”.

Finalmente y en esa misma línea, explicó por qué no pudo darle bien al balón. “Viene muy fuerte la pelota, yo quiero cabecear al primer palo para no cruzarla porque sabía que la iba a tapar y me achicó bien, la tiré un poquito ancha”.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile aprovecha la pausa por las eliminatorias para recargar energías y volver con todo. El Romántico Viajero regresará a la acción en el Campeonato Nacional el próximo 24 de septiembre, cuando enfrenten a Deportes Copiapó.

¿Cuáles son los números de Federico Mateos en la U?

Federico Mateos es uno de los refuerzos que llegó a la U para la temporada 2023. En total lleva 18 partidos oficiales jugados, con tres goles y tres asistencias.