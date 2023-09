Si hubo algo durante el Superclásico 194 que junta posturas entre Universidad de Chile y Colo Colo, fue la condición de la cancha del Estadio Santa Laura, algo que fue motivo de comentario para Patricio Yáñez.

El ex jugador de ambos equipos, y hoy comentarista en Radio Agricultura, aprovechó su tribuna para hacer un pedido expreso para que no se jueguen más partidos en Independencia lo que resta del año.

¿Qué dijo Pato Yáñez sobre Santa Laura?

Junto con afirmar que el Superclásico fue “un partido malo”, Yáñez afirma que se debió a que “la cancha estaba pésima, si hay algo de lo que se pueden quejar Colo Colo y la U es del terreno de juego de Santa Laura, es inaceptable“.

“Tú ves otras canchas en Sudamérica y están buenas, puedes controlar el balón. Yo sé que ese es el escenario donde se juega, pero no se debiera jugar un partido más ahí“, continúa el campeón de América en 1991.

Para rematar, Yáñez concluye sobre Santa Laura que “la gente me va decir ‘pero Pato, son malos igual, no juegan bien igual’. Ok, se las cedo. Pero jugar en un terreno de juego que está pésimo, que tienes que andar con escopeta para matar a la pelota es de verdad atentar contra el fútbol que ya está mínimo, no se puede jugar un partido más en Santa Laura“.

¿Se volverá a jugar en Santa Laura en 2023?

Ante la crisis de recintos deportivos que vive el fútbol chileno, y a que otros estadios serán utilizados para los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el recinto de Independencia seguirá usándose lo que resta de esta temporada.

Así las cosas, Unión Española, el dueño de casa, además de Universidad de Chile y la Católica seguirán jugando sus partidos como locales en Santa Laura.