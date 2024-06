Johnny Herrera fue invitado de lujo al primer capítulo del podcast El Legado, programa que se será conducido por Marcelo Ramírez y que se estrenará el 1 de julio a través de YouTube. En conversación con el ex arquero de Colo Colo, el otrora meta de Universidad de Chile volvió a abordar el lamentable accidente con resultado fatal que protagonizó hace unos años.

“Obviamente que lo pasé muy mal, muy mal. No se lo deseo a nadie porque fue una pena tremenda que me tocó vivir. Obviamente ofrecí disculpas inmediatamente después del accidente. Fue un momento duro en mi carrera, pero por todo lo que había vivido anteriormente creo que logré salir adelante”, dijo Herrera.

Cabe considerar que estas palabras son sólo parte del adelanto del programa que se estrenará el próximo lunes, donde seguramente la conversación sobre el lamentable episodio será más extensa.

Cabe recordar que el entonces arquero de Audax Italiano atropelló a Macarena Cassasus en diciembre de 2009. El accidente le costó la vida a la joven. Los archivos de prensa sostienen que Herrera venía conduciendo bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad, mientras la víctima cruzó por un lugar no habilitado.

Otros temas de Johnny Herrera

En otros temas de la conversación entre ex seleccionados chilenos, el azul recordó cuando “me subieron un lienzo en el que yo salía apuñalado en la Garra Blanca. Y no era un lienzo chiquitito, cubría casi la mitad de la barra. Y salía apuñalado. En ese partido me rompieron la cabeza y me apuntaban con las bengalas y me pasaban por acá (por los lados). Pum, pum”.

Johnny Herrera en El Legado, el nuevo programa del Rambo Ramírez.

Sobre su llegada desde Angol a Santiago para ser parte de Universidad de Chile reveló que “de chiquitito dándole solo. Lo pasé mal, muy mal el primer año. Era regalón y tuve que llegar a los 13 años de un pueblito de provincia”.

Por último, aborda su polémica y dolorosa salida de Universidad de Chile: “soy de no guardarme cosas. Si tengo que decir algo lo digo aunque te duela. (…) Me robaron un pedacito de corazón, tal cual. Todos los huevones que estaban a cargo del club en esa época se habían puesto de acuerdo para sacarme del club. Y vieron que estaban tan cagados, que el equipo estaba último, que me tuvieron que volver a poner”.

¿Cómo fue la carrera de Johnny Herrera en Universidad de Chile?

Johnny Herrera debutó en la U en 1999, cumpliendo un primer ciclo hasta 2005 para luego emigrar a Corinthians. Vuelve al Chuncho en 2011 para salir a finales de 2019, terminando su carrera en 2020 con Everton.

Con la U ganó 8 títulos de Primera División (1999, 2000, Apertura 2004, Apertura 2011, Clausura 2011, Apertura 2012, Apertura 2014 y Clausura 2017), 3 Copas Chile (2000, 2013 y 2015), una Supercopa de Chile 2015 y la Copa Sudamericana 2011.