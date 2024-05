Johnny Herrera manda polémico mensaje por el aniversario de la U: "Aunque a veces no me quieras"

Universidad de Chile celebró su aniversario número 97 con una actividad en el Centro Deportivo Azul, que contó con la participación del plantel y ex jugadores del club.

Si bien se recibieron muchos saludos en redes sociales, uno llamó la atención, porque vino de parte de Johnny Herrera, quien no estuvo presente en la celebración en La Cisterna.

Tal como pasó en la cena de capitanes, el ex portero y ahora comentarista deportivo, no estuvo presente en la actividad, más allá de que desde la U confirmaron que hubo invitación.

Pese a esto, fiel a su estilo, Johnny Herrera quiso mandar su saludo a su amado club, aunque contó con un palito para la institución, el que escribió en sus plataformas digitales.

El recuerdo de Johnny Herrera con Universidad de Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El mensaje de Johnny Herrera a la U en sus 97 años

Tal como lo hicieron muchos ex jugadores de Universidad de Chile, todos mandaron los saludos correspondientes por los 97 años, mientras otros participaron en la actividad de fútbol en el CDA.

Uno que se ha visto alejado en las celebraciones fue Johnny Herrera, quien, con su particular personalidad, no se ha visto comprometido con las actividades de Azul Azul

Pese a esto mandó un particular mensaje por el aniversario, el que puede armar más de una polémica por su ausencia en las celebraciones del club, lo que enciende a los hinchas.

“Aunque a veces no me quieras. Siempre te voy a querer gloriosa de mi corazón. ¡Felices 97 años!”, comentó en sus redes sociales con una particular fotografía de sus grandes logros en la U.

Revisa el mensaje de Johnny Herrera en la U

¿Cuándo juega U. de Chile vs Ñublense?

El equipo de Gustavo Álvarez se mantiene como único puntero y buscará remontar el rumbo el próximo domingo 26 de mayo cuando reciba a Ñublense en el estadio Nacional. Luego visitará a Everton el 2 de junio en el cierre de la primera vuelta.

