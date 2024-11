Universidad de Chile se prepara para recibir a Everton, por la última fecha del Campeonato Nacional 2024. La U necesita ganar y esperar que Colo Colo deje puntos ante Deportes Copiapó para ser campeona.

De reojo en paralelo, la directiva de la U ya empieza a pensar en la conformación del plantel 2025, considerando que los azules vuelven a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En duda está el lateral izquierdo y figura del equipo dirigido por Gustavo Álvarez y del campeonato, Marcelo Morales. Eso sí, la renovación del canterano del Chuncho está más lejos que cerca.

De hecho, el periodista Coke Hevia aseguró que Azul Azul ya le hizo varias ofertas a Morales, pero el jugador pase lo que pase no renovará. Y la culpa sería de su representante, Fernando Felicevich.

Morales: cinco veces no y destino fijado

“Si Marcelo Morales no sigue en la U es porque su representante, Fernando Felicevich, va a abrir mercado en Estados Unidos. Por ende, se va a llevar un seleccionado chileno a la MLS, así es como abre una ventana”, dijo Coke Hevia a BolaVip Chile.

Coke Hevia pone a Felicevich como el principal responsable de la inminente partida de Morales en la U.

“A Morales le han hecho cinco ofertas para renovar en la U y todavía no renueva. Ya está claro que el representante está jugando con eso”, sentencia el rostro de Radio Pauta.

Respecto al duelo contra Everton, todo indica que Marcelo Morales no llegará en condiciones físicas. Incluso Gustavo Álvarez prepara el once titular con Matías Sepúlveda. El lateral sintió molestias durante la semana y no ha podido entrenar con normalidad.

¿Cuándo juega Universidad de Chile contra Everton?

La U recibe a Everton este domingo 10 de noviembre, desde las 16:00 horas, en el Estadio Nacional. El duelo es válido por la 30° y última fecha del Campeonato Nacional y se jugará en paralelo al partido de Deportes Copiapó versus Colo Colo.