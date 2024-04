La crítica del partido en que Universidad de Chile igualó 2-2 ante Palestino, por la novena fecha del Campeonato Nacional, apunta a un problema que mantienen los azules de no poder cerrar los partidos.

No es primera vez que le pasa donde se muestra con muchas dudas para poder rematar el marcador, algo que hasta el entrenador Gustavo Álvarez y los jugadores han revelado en su momento.

Por lo mismo, el ex técnico Raúl Toro, en conversación con Redgol, el drama apunta a que no existe un jugador que pueda cumplir ese rol, por lo que los que vienen desde la banca no están capacitados.

Bajo ese contexto, cree que es el momento de hacer un llamado a la directiva, que es la clave para reforzar en el mercado de pases de mitad de temporada, para poder pelear arriba hasta el final.

Un refuerzo de peso

El técnico asegura que hay falencias en Universidad de Chile que se repiten, por lo que es el momento de ir tomando lineamientos para mitad de temporada.

“Enfrentaron a un buen equipo, otro más que enfrenta la U. Hay que pensar que Coquimbo es bueno equipo, Palestino también, por algo compiten internacionalmente. Le falta tener más el balón”, explicó

“El problema que tiene es cerrar o le falta plantel para hacerlo, jugadores que vienen de la banca para hacerlo. Cuando le ibas ganando a Coquimbo metieron a Assadi, que es más pichanguero”, detalló.

Por lo mismo, apunta a que en el club se puedan dar cuenta que tienen en sus manos poder mejorar esta condición, con un nombre que venga a refrescar y poner la pelota al suelo.

“Creo que le faltan jugadores que manden adentro de la cancha, que toque bien, que tengan la pelota, porque los de arriba en cualquier momento hacen un gol”, comentó.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile?

Tras el empate ante Palestino, Universidad de Chile volverá a la acción este domingo 28 como visita contra Huachipato, por la décima fecha del Campeonato Nacional.

