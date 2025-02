En las últimas horas se ha generado toda una polémica con Colo Colo luego de la reprogramación de su partido con Unión San Felipe. El Cacique pidió cambiar la fecha del duelo del domingo 9 al miércoles 12 de febrero por el estado de su cancha, pero también con la idea de recuperar a las figuras que están en la selección chilena.

Esto hizo eco y fue tema, especialmente para los hinchas de la U de Chile, que han sacado pecho porque su equipo se mantiene firme a pesar de tener a varios de los suyos en la Roja. Una situación a la que este viernes Gustavo Álvarez le hizo frente con una categórica frase.

El técnico abordó la situación y dejó una declaración que, para muchos, fue un palo directo al archirrival. No obstante, remarcó que no piensa en cambiar nada y su equipo está preparado para afrontar el desafío sin sus estrellas.

Gustavo Álvarez ni ahí con reprogramar el partido de la U

La U está igual o más complicada que Colo Colo para el próximo partido de Copa Chile por sus figuras en la selección chilena. Pero más allá de eso, en el Romántico Viajero no se hacen problemas y sólo piensan en ir a buscar los tres puntos.

Gustavo Álvarez no se hace problemas con reprogramar el partido de la U. Foto: Photosport.

Así por lo menos lo dejó claro Gustavo Álvarez, quien habló este viernes en conferencia de prensa y se refirió a las ausencias que tendrá pensando en el cruce con Santiago Morning. “Juegan el sábado y veremos la cantidad de minutos que suma cada uno. Yo preparo el equipo con una eventual ausencia de todos ellos”.

De hecho, el técnico destacó que sus jugadores estén en un buen momento para llegar a la Roja y avisó que hay gente lista para tomar el lugar de los que no están. “Es un orgullo para el club y una oportunidad para quienes esperan minutos dentro del plantel“.

Pero consultado por lo que pasó con Colo Colo, el DT le hizo el quite aunque marcando distancia de la postura alba. “Solo opino de mi club, no voy a opinar de decisiones de otros equipos. Consideramos que no era necesario reprogramar“.

En esa misma línea, Gustavo Álvarez dejó en claro que tiene plantel para suplir las ausencias por la selección chilena. “Están todos preparados de la misma forma, para competir día a día“.

“Hay muchachos que tuvieron la posibilidad de ir a la selección, y acá hay otros muchachos que tendrán la posibilidad de tener minutos“, sentenció el estratega azul.

Gustavo Álvarez no se hace problemas con la programación y ausentes de la U para la Copa Chile. El DT no está ni ahí con Colo Colo y sus decisiones, enfocándose sólo en el Romántico Viajero y la defensa de la corona.

¿Cuándo juega la U?

Gustavo Álvarez y la U por ahora sólo piensan en lo que será su próximo desafío en la Copa Chile. Este lunes 10 de febrero desde las 19:00 horas el Romántico Viajero visita a Santiago Morning.

¿Cuándo debuta la U en la Liga de Primera?

Tras el partido con Santiago Morning, la U pondrá la mira en su debut en la Liga de Primera 2025. El Bulla hará su estreno el próximo sábado 15 de febrero cuando, desde las 20:30 horas, reciba a Ñublense.