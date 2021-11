Hace rato que vienen circulando versiones sobre que el representante de jugadores Fernando Felicevich tiene que ver con los nuevos dueños de Azul Azul, de los cuales todavía no se tiene conocimiento y donde los hinchas de Universidad de Chile se han mostrado en contra, por lo que está mostrando el equipo en el Campeonato Nacional.

Si bien el representante ha dicho en algunos medios que no trabaja ni tiene acercamientos con Universidad de Chile y ningún otro club del fútbol nacional, el periodista Juan Cristóbal Guarello se dio un tiempo para aclarar cómo es su situación.

"¿Puedo explicar el modelo? Él siempre dice siempre propiedad, propiedad, propiedad. Felicevich nunca se va meter en la propiedad de los clubes porque ese no es su negocio. Su negocio es manejar jugadores. En el esquema de Universidad de Chile él no va comprar acciones, porque el volumen de plata que se necesita no lo tiene Felicevich, son otra gente qe pone la plata", cuenta Guarello en radio ADN.

En ese sentido, el comentarista deportivo explica que su función en el actual esquema de la U es clave, pero en el tema de los jugadores que están en el formativo y en poner otros que están bajo su brazo de representante.

"Lo de él es administrar el plantel y las inferiores donde ya puso un hombre de su riñón y ya está metiendo jugadores como loco. Ya les avisaron a los jugadores que no pertenecen al corral que se va tener que ir. ¿Quién es? Sebastián Miranda, a quien lo sacan de la selección para llevarlo a Universidad de Chile", detalla.

Si bien también se el ha vinculado con Deportes La Serena, bajo el mismo modelo de Azul Azul, Guarello también aclara cómo funciona su parte.

"En La Serena pone a (Cristián) Contador, no es el propietario, pero está bien, hay jugadores de otros empresarios, pero el 80% son de él. Los saca, los lleva, pero resulta curioso que esté sonando Zacarías López en Universidad de Chile, antes también sonó Gabriel Castellón. Cuando Yerco Oyanedel habló en contra no jugó nunca más en Universidad Católica. (Edgardo) Abdala no jugó nunca más en Huachipato, donde no tiene la propiedad pero tiene a casi todos los jugadores", remata.



La versión de Felicevich

En la misma radio ADN presentaron la explicación de Fernando Felicevich ante estos cuestionamientos, donde el representante explica su versión de las informaciones que se vienen dando.

"He visto los últimos días. Hace rato que viene ese rumor y me preocupa un poquito. No tengo nada que ver con la propiedad de la U, ni a título individual, ni a través de ninguna empresa, ni fondo de inversión y de ninguna manera. No tengo ninguna relación con los propietarios de la U y encuentro, hasta peligroso, que en el momento que está viviendo que se me relacione con el club, no me parece justo, lógico y sobre todo es que es mentira", cuenta Felicevich.

En ese sentido, aclara que no tiene en mente participar de la propiedad de algún equipo del fútbol chileno: "No se me cruza por la cabeza participar por la propiedad de un club, menos de una institución tan grande como la U . Me imagino que la gente que ha pasado por la propiedad le ha dedicado la totalidad de su tiempo. Hubo gente que lo hizo muy bien, otros que lo hicieron muy mal, pero no me cabe dudas que todos le dedicaron un montón de tiempo. Pero no está en mi plan de trabajo, no se me pasa por la cabeza", profundiza el representante.