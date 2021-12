Simón Contreras cerca partir: “Me encantaría continuar en Universidad de Chile, pero no depende cien por ciento de mí"

Simón Contreras tuvo un 2021 de dulce y agraz en Universidad de Chile, sumando varios minutos entre los nombres recurrentes del Chuncho para ir perdiendo protagonismo conforme avanzaba el Campeonato Nacional y los azules se enredaban con el tema del descenso.

A espera del arribo de Santiago Escobar como nuevo entrenador de la U, todo indica que el Pitu no seguirá en Universidad de Chile el 2022 y partirá a préstamo contra su voluntad.

“Me encantaría seguir acá, pero no depende cien por ciento de mí, así que estoy viendo otras opciones”, dijo Contreras a Radio Cooperativa.

El joven delantero de 19 años y canterano azul agregó que “lo que encuentro más importante es sumar minutos para desarrollarme como jugador”.

Por último Simón Contreras abordó la pesadilla sufrida por la U antes de salvarse del descenso: “para mí y creo que para todos mis compañeros fue muy duro no poder disfrutar en la cancha, por no ganar y no conseguir resultados. Esto nos hace un poco más fuertes y sacamos algo de la experiencia que vivimos”.

Este 2021, Contreras sumó 634 minutos en el Campeonato Nacional, 246’ en Copa Chile y 157 en la Copa Libertadores con los azules.