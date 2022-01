Universidad de Chile se prepara para el debut de pretemporada en el inédito superclásico frente a Colo Colo que se desarrollará este viernes 14 de enero en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi de La Plata, en Argentina, por el denominado Torneo de Verano 2022.

En rueda de prensa, el director técnico de la U, Santiago Escobar, detalló la previa del duelo considerando que ante los albos será su debut como sucesor de Cristián Romero, en su primer examen en la búsqueda de terminar con la desastrosa racha azul frente al archirrival.

“Claro que vamos a salir a ganar, quiero ganar, es nuestro debut y es importante por todos los partidos en los que no se le gana a Colo Colo. Primero hay que gatear y luego caminar, para después correr. Hay que transmitirle a los muchachos que es un partido importante, que le queremos ganar a Colo Colo, pero sin perder el norte. Ganar de cualquier manera a uno no lo deja contento como entrenador. Me gustan los equipos que juegan bien y ganan”, dijo Escobar.

Escobar agregó que “la experiencia que tengo me permite llegar tranquilo a un partido de esta naturaleza. Hoy debemos priorizar la salud y la idea es mostrar cosas de lo que hemos trabajado, mostrar una manera de jugar que identifique este nuevo ADN de la U.

Respecto a los jugadores que verán acción ante el Cacique, el DT jugó al misterio y entregó pocos detalles, adelantando sólo algunas bajas y nombres que no fueron considerados.

“Mañana determinaremos qué equipo va a jugar. Debemos priorizar la salud y minimizar las lesiones. Todos los jugadores no van a jugar 90 minutos. La nómina la sabrán mañana después de la charla técnica. Algunos de los jugadores que no viajan son Anderson Contreras, Thomas Rodríguez, Jeisson Vargas, que se está recuperando de una lesión, Pedro Garrido, uno de los porteros juveniles, y Lucas Assadi que tuvo un problema muscular. Seguramente haremos muchos cambios. Tenemos un estudio del rival y respetamos a un equipo con un cuerpo técnico que encabeza Gustavo Quinteros. Será un partido con dos equipos a los que les gusta proponer”, expuso.

Por último, Santiago Escobar sentenció que “esto nos servirá para saber cuál es el termómetro del equipo y ver donde estamos parados. Estoy orgulloso de dirigir mi primer partido con la U”.