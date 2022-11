Universidad de Chile quedó eliminada de la Copa Chile en semifinales ante Unión Española y está prácticamente salvada del descenso en lo que ha sido un terrorífico Campeonato Nacional 2022 peleando por cuarto año consecutivo por no perder la categoría. Así, a falta de una fecha para que termine el torneo criollo ya se ponen a pensar en lo que será el 2023.

Bajo ese contexto, el periodista deportivo Rodrigo Gómez cree que la reestructuración del Romántico Viajero para intentar no seguir sufriendo en la próxima temporada debe partir por un puesto en específico: el de gerente deportivo. Cargo para el cual asegura que David Pizarro "es un nombre que interesa" en el Centro Deportivo Azul para reemplazar a Manuel Mayo.

"Buscan una persona con experiencia, que haya sido jugador y tenga muchos contactos"

En el programa "Metrópolis Central" de Radio La Clave, el comunicador advierte que "para mí la primera definición es Sebastián Miranda, el técnico. O sea, los jugadores que tienen contrato vigente, los que van a vender y los que van a renovar eso hay que verlo", aunque se retracta y rectifica que "más anterior, lo primero es el director deportivo".

"Hoy día Manuel Mayo, que partió como interino y lo terminan dejando porque le acomoda a Marcelo Pesce y a Michael Clark, que es una persona que hace la pega para ellos, a mí me parece que el gerente deportivo, si tú me preguntas a mí si va a seguir Clark, tiene que tener uno de jerarquía", complementa.

Por eso, advierte que quien ocupe el cargo tiene que ser "uno que tenga la capacidad de sentarse con un entrenador, tener una visión de fútbol", y ahí suelta la bomba. "Hay un nombre que interesa para ser gerente deportivo de Universidad de Chile: David Pizarro".

Así, advierte que en la directiva del Chuncho "están buscando una persona con experiencia, que haya sido jugador y que tenga muchos contactos. Yo pongo un nombre, un nombre que para mí tiene las credenciales para serlo, que tiene los contactos, que se ha preparado". Aunque le bajaron un cambio de inmediato.

Su compañero Felipe Bianchi interrumpió su exposición para apuntar que está "totalmente de acuerdo" con el análisis sobre quien debe tomar el puesto, aunque le advierte que eso "no es lo que pinta la realidad".

"Yo creo que lo va a revisar quizás, no sabemos, pero Sartor ya definió un poco su relación con ex jugadores y me da la impresión de que no hay nignuna posibilidad de que Clark traiga, además, al más choro de los choros", argumentó Bianchi.

Gómez contesta para cerrar que "yo estoy pensando en un proyecto nuevo, en el que dijeron que cometieron muchos errores, bueno, lo primero es recuperarte y traer un gerente deportivo, y ese gerente deportivo que escoja un entrenador y ahí hacen un plan de transición, porque indudablemente que lo más seguro es que cuando tu contratas 13 jugadores nuevos vas a perder cinco, seis o siete fechas, y yo creo que la U debiese prometerse para el próximo año, no sé si ser campeón, pero prometer de verdad llegar a copas internacionales".