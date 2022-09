Marco Antonio Figueroa: "Los directivos de Universidad de Chile tienen la culpa, porque no han sabido llevar a una institución tan grande al éxito"

Marco Antonio Figueroa Montero tuvo un breve pero significativo paso por Universidad de Chile. Llegó en julio de 2013 para encauzar el fracasado proceso de Darío Franco y alcanzó a clasificar a Copa Libertadores en un positivo segundo semestre. Pero las criticas a algunos jugadores y el reproche a la dirigencia hicieron que todo terminara a principios de 2014.

El Fantasma ve a lo lejos esa historia. Hoy como entrenador de la selección de Nicaragua, reflexiona junto a Redgol sobre el presente del cuadro universitario y no tiene dudas en apuntar a la dirigencia congregada en Azul Azul como la gran responsable de la crisis que tiene a la U luchando por evitar del descenso por cuarto año consecutivo.

MAF no tiene dos lecturas. "Es triste. Primero que nada, porque es uno de los clubes más importantes del país. Triste, porque cuando yo fui técnico de la U, me limitaron para llevar mi cuerpo técnico. Y aún así lo hice bastante bien. Triste, porque cuando cambian de directivos me dicen 'yo traigo a mi técnico' y traen un técnico extranjero (Martín Lasarte)", asegura.

"Es triste porque no se le da el reconocimiento que merece un técnico nacional", sentencia Figueroa, que se fue con 36 partidos y un 51 por ciento de rendimiento. "La U está pasando por esto porque ha cometido errores, pero no los jugadores. Cuando se culpa de una campaña, van en el mismo saco todos: jugadores, cuerpo técnico y directivos", aclara.

Pero en este caso, hay harto más tiempo de malaria en el cuadro azul. "En la U tienen mucha más culpa los directivos, que no han sabido llevar a una institución tan grande al éxito. Y es muy fácil: lleva a un técnico que conozca el fútbol chileno", propone el ex entrenador de Cobreloa y Universidad Católica.

¿A quién quiere el Fantasma? "A alguien que juegue bien, que lleve al éxito a cada uno de los valores jóvenes que tiene la U. Ahi tienes jugadores que son extraordinariamente buenos, y no los ponen porque el técnico que llevaron no conoce el medio ni conoce los jugadores", se queja el ex delantero.

Figueroa ve mala la cosa y pide que los azules de corazón resistan: "Lamentablemente es así, así que lo único que puedo desearles a los hinchas y a los jugadores de la U es que apechuguen y saquen fuerzas de flaqueza para sacar esto adelante, porque es una institución que no merece estar pasando lo que en este momento está sufriendo".

Universidad de Chile está en el antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones, sólo un punto por encima de la zona de descenso directo, donde se encuentran hoy Antofagasta y Coquimbo Unido. Precisamente los Piratas son los próximos rivales del Chuncho, en duelo programado para el 7 de septiembre en Valparaíso.