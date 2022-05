Unión San Felipe se reforzará en la segunda parte del campeonato de Ascenso con el atacante Mario Briceño, que hace cinco años llegó como uno de los mejores jugadores de Primera B a enrolarse en Universidad de Chile, pero que en los últimos años prácticamente no ha tenido actividad oficial.

Los hinchas de Universidad de Chile han tenido que sufrir mucho tiempo de puerta giratoria en el camarín azul. Jugadores que llegan, se toman la foto de rigor y luego pasan semanas, meses e incluso años sin novedad. Hasta que alguien se entera de que partieron a otro equipo. En ese sentido, el caso de Mario Briceño parece emblemático.

El delantero era la gran figura de Deportes La Serena en 2016, de la mano de Luis Musrri, quien le puso fichas para embarcarlo con destino a la U. Crónicas de la época aseguran que el conjunto universitario pagó unos 800 mil dólares, más un partido amistoso y el préstamo de Bryan Cortés, por el atacante que tenía 20 años.

Briceño fue el undécimo refuerzo de Sebastián Beccacece en la U, un ciclo que terminaría en tragedia. Acusaciones de indisciplina le cortaron rápidamente las alas y en 2017 partió a Antofagasta. Pero volvieron las inconductas, ahora en Curicó Unido, donde incluso confesó haber consumido marihuana en una fiesta.

Saltó a Barnechea y luego colaboró con el ascenso de Ñublense, pero fue detenido por vulnerar el toque de queda y emigró. Pasó un rato por Lautaro de Buin en 2021 y de ahí saltó a Rangers de Talca, donde pasó en la banca y sumó apenas 171 minutos en Primera B. Su último partido fue a fines de octubre.

Un semestre después, el serenense está de vuelta, esta vez con la camiseta de Unión San Felipe. Y no disimula su felicidad. "Muy feliz por esta nueva oportunidad que me dio el fútbol de aquí no paro mas", sentenció Briceño en su cuenta de Instagram, donde aparece con un perfil más familiar, en pareja y con dos hijos. A los 25 años, buscará retomar el camino.

El desafío no es menor. San Felipe ha luchado hasta el final por el ascenso en los últimos dos años y en el actual marcha tercero en la tabla de posiciones, aunque a 19 puntos del líder de la categoría, Magallanes. La Primera B concluyó su primera rueda y Briceño estará habilitado desde el próximo sábado, cuando el Uni Uní reciba a Deportes Iquique.