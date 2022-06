El entrenador de Universidad de Chile analiza las opciones para reforzar a los azules, donde confirmó que lo del lateral izquierdo no es cierto, por lo que están apostando en un defensor que les pueda dar una mayor seguridad en la última línea.

Diego López se aproxima a su estreno oficial en la banca de Universidad de Chile, cuando este fin de semana enfrente a General Velásquez, en un duelo programado para el domingo a las 15.30 horas, por la Copa Chile.

En ese sentido, en las semanas que lleva trabajando con el plantel, ha podido incorporar al argentino Emmanuel Ojeda en el mercado de pases, quien asegura le dará poder a la zona de volantes.

"En estos momentos puedo hablar de cosas concretas, como Ojeda, un jugador que buscamos yo y el club. En la conformación del plantel debe estar la voz del entrenador. Trajimos un jugador que nos va a levantar el nivel y el de otros jugadores. Tiene muy buenas características en la posesión y salida", comentó López en Cooperativa.

Por lo mismo, buscan seguir sumando nuevos nombres, donde tienen avanzadas negociaciones con Nery Domínguez, quien todavía no está cerrado, además que deja en claro la otra posición en que cree necesita reforzar.

"Estamos buscando un zaguero, lo del lateral no es verdad. No puedo hablar de Nery Domínguez. Lo hemos estado evaluando como a otros jugadores. No estamos buscando un lateral. Tengo que hacer una evaluación del plantel. Quiero evaluar los laterales antes de pedir algo", destaca.

En ese sentido, el entrenador uruguayo asegura que en los primeros días se ha encontrado con un grupo con ganas de sacar la tarea adelante, además que es una necesidad sumar puntos cuanto antes y comenzar ganando en Copa Chile.

"Para recuperar la mística hay que jugar al cien por ciento, y eso se trabaja. La actitud no se negocia. Para mantener una mentalidad ganadora hay que trabajar día a día, respetar, no dar una pelota por perdida, saber que el fútbol no es fácil. Este equipo tiene muchas ganas de revertir la situación del equipo", finaliza.