Jorge Pellicer encendió el debate respecto a la figura de José Pedro Fuenzalida en Universidad Católica. El exentrenador de la UC y el panel de D Sports iniciaron un debate sobre el último ídolo cruzado, asegurando que el título le corresponde a Mario Lepe y no a Chapita, a pesar de sus trofeos.

A raíz de la discusión que se armó en el panel y luego en redes sociales, RedGol tomó contacto con tres históricos. Osvaldo Hurtado, Miguel Ángel Neira y Jorge Aravena, destacados nombres que le dieron grandes alegrías a la UC, discutieron respecto a la figura de Fuenzalida.

¿Es Chapita ídolo de la UC? Los dos primeros dijeron que no. Hurtado fue claro: “Primero, los títulos no te dan categoría de ídolo. Segundo, a un ídolo no se le basurea y al Chapa lo trataron mal. Para mí no es un ídolo. La gente le tiene cariño, pero no es un ídolo”.

Para el hombre que anotó 104 goles en la UC, el paso de Fuenzalida por Colo Colo lo condena. Para él, los 10 títulos no son argumentos suficientes. “¿Lucho Mena es ídolo de Colo Colo? Y es el más campeón. Muy querido y respetado, pero no”, explicó.

Fuenzalida es el jugador con más títulos en la UC | Photosport

Neira, por su lado, declaró que “a pesar de haber conquistado varios campeonatos, no considero a Chapa Fuenzalida un ídolo de la Católica. No logró ser un jugador destacadísimo en ningún momento. Puede ser por su personalidad también. Pero para mí no es”.

El cuatro veces campeón con la UC y también recordado con mucho cariño en O’Higgins considera que el paso por el Cacique es una mancha. “Chapa Fuenzalida cometió el error de ir a Colo Colo. Yo no lo hice en el año 79 porque preferí llegar a la Católica”, disparó.

Jorge Aravena: “Cómo no, Chapa Fuenzalida es ídolo”

Quien habló en favor del Chapa Fuenzalida fue Jorge Aravena, quien respondió sin dudarlo: “Y cómo no. Es ídolo e histórico de la UC”. El campeón en 1984 y autor de 51 goles con el cuadro precordillerano hizo caso omiso al paso de Fuenzalida por Colo Colo.

“Es fácil nombrar a un jugador y tratarlo de histórico, pero histórico es el que se forma en una institución, debuta y juega. José Pedro es un ídolo e histórico, de todas maneras. Yo respeto opiniones de otras personas, pero mi opinión es que José Pedro es un ídolo”, sentenció.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.