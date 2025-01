Luego del retorno de Gary Medel al fútbol chileno, automáticamente el tema de la capitánía en U. Católica sacó ronchas en la interna de los cruzados. Tanto el Pitbull como el actual dueño de la jineta, Fernando Zampedri, salieron al baile.

Y ahí, uno que golpeó la mesa fue Juvenal Olmos, DT campeón con la franja en el Apertura 2002 y que actualmente es panelista en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Justamente, en la señal deportiva el ex entrenador de la Roja fue categórico y crítico con el sitial de Medel en la UC. Para Olmos, no hay discusión sobre quién es el capitán y referente del club.

Le cayó con todo a Medel y su liderazgo en la UC

Juvenal Olmos no se guardó nada y de entrada aclaró que Gary Medel no tiene argumentos para ser el nuevo capitán de U. Católica, el ex entrenador de la selección le puso todas las fichas al Toro Zampedri.

“Aquí no hay discusión. Gary (Medel) no tiene nada que hacer con la capitanía. (Fernando) Zampedri construyó su idolatría en el club y Gary lo hizo afuera con la Selección, no con la Católica”, dijo Juvenal.

En ese sentido, el panelista de TST ratificó que el Toro tiene todo para seguir siendo el portador de la jineta en los cruzados, diciendo que “Si bien (Medel) nace en las inferiores de la UC, al capitán no lo va a tocar. La gente adora a Zampedri. En los momentos más duros de la Católica, siempre salvó al equipo”.

“Gary es ídolo fuera del club y hoy viene hacer contacto con su pasado. Maravilloso que pudiera ser campeón con la Católica, pero no sé, porque Colo Colo y la U están muy fuertes. Tendría que ser un año genial para la UC”, cerró.