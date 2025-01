Después de una larga espera, Gary Medel al fin selló su vuelta a Universidad Católica. El fútbolista fue presentado ante la prensa, donde se sinceró sobre su gran anhelo en los Cruzados.

A los 37 años, el Pitbull dejó atrás su extenso paso por el fútbol extranjero y decidió volver al lugar donde todo comenzó. Medel quiere lograr cosas importantes con el equipo de Las Condes, por lo cual tiene clara cuál es su meta a cumplir.

El gran sueño de Gary Medel en U. Católica

Gary Medel estuvo durante 16 año en el extranjero. En este tiempo, pasó por clubes como Boca Juniors, Sevilla, Cardiff City, Inter de Milán, Besiktas, Bologna y Vasco da Gama. Si bien tuvo una muy buena carrera, quedó con una espinita: nunca fue campeón a nivel de equipos.

ver también Gary Medel aclara todo: "U. Católica tiene un capitán y es Fernando Zampedri"

Los únicos dos títulos de la carrera del Pitbull son con Chile, con las dos Copa América de 2015 y 2016. Esta es una deuda que quiere saldar con la camiseta de la UC y así, dar la primera vuelta olímpica de su carrera con el equipo de sus amores.

“Los títulos son cosas importantes que a uno le gustan como jugador, me hubiese gustado ganar con un club, pero siempre di lo mejor de mí en cada equipo. No depende todo de una persona. Estoy feliz con mi carrera, fueron años de esfuerzo y sacrificio. Mi sueño en Católica es salir campeón, que me vean mis hijos ahora que están grandes“, reveló Medel.

Gary Medel usará la 17 en U. católica. Imagen: Photosport.

Además de la opción de ganar un título, Gary Medel sabe que este año será especial por otra razón: la inauguración del nuevo estadio de U. Católica. El Claro Arena será inaugurado entre mayo y junio de este 2025.

“Es algo muy gratificante llegar al Claro Arena, el otro día nos mostraron lo que será este estadio y será una locura. Estoy muy agradecido por la gestión de los dirigentes. Espero que los cruzados y cruzadas, y el fútbol chileno, disfrutemos el estadio“, cerró el Pitbull.