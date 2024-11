Nicolás Castillo vuelve a generar polémica fuera de la cancha, y esta vez no es contra un rival o equipo contrario… es contra su misma y querida Universidad Católica. Es que la tónica del delantero ha sido crear problemas esta temporada, quizás más que en los cursos anteriores.

Con la UC pensando ya en el plantel del próximo año, está el tema de las renovaciones. Y Castillo es uno de los que termina contrato. Todo apunta a que su continuidad en la Católica es casi imposible y disparó en redes sociales.

En Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño, Francisco Sagredo, Patricio Yáñez y Manuel De Tezanos, comentaron la polémica reacción del atacante cruzado.

“Están las renovaciones en Católica, son muchos jugadores… Nico Castillo es uno de los que termina contrato, había firmado por un año. ‘Así te pagan cuando das todo’, dijo como dejando entrever que dio todo este año por la Católica y merece una renovación. Las renovaciones son por lo futbolístico, no por el corazón o el amor al club”, manifestó Caamaño. Sagredo complementó que “eso es lo que ya hizo la Católica con él este año. Si se da la lógica no va a seguir”.

La Católica ya se portó un 7

“La Católica ya tuvo un gesto fantástico para meterlo nuevamente en el fútbol. Le abrió las puertas de San Carlos para que se recuperar, tuvo la opción de vida de volver al fútbol”, agregó Pato Yáñez encontrando de nuevo la palabra de Caamaño: “el año pasado jugó algunos amistosos en San Carlos para ponerse a punto, para ver si podía sumarse al plantel”.

Yañez añadió que “la Católica se sacó un 7, extraordinaria. Después vino una evaluación técnica y si no lo consideran es parte del fútbol. No alcanzaste el nivel, jugaste y además armaste líos. Entonces ya le dio la Católica la posibilidad, y ahora tratar de mal agradecida a la Católica, que te dejó volver, que te metió en la actividad, no me parece”.

Durísima respuesta desde Deportes en Agricultura a Nicolás Castillo.

“Yo creo que esto lo dice Castillo porque sabe que le será muy difícil encontrar un club, sobre todo en Chile por su forma de ser y su amor eterno a la Católica. Si tuviera la posibilidad de ir a otro fútbol, otros clubes, no pasaría nada . Yo creo que Nico Catillo siente que, si no es la Católica, se le cierran muchas puertas en el fútbol. ¿Quién lo va a querer contratar? ¿Que eso es culpa suya? Por eso lo estoy diciendo, y él lo sabe”, dijo Caamaño.

Sagredo aporta que “de lo poco que jugó, la mitad de las cosas que hablamos de Castillo fue que se quiso agarrar a cornetes con Marcelo Díaz o que lo echaron el primer partido”.

Caamaño sostiene que “él en su interior debe creer que tiene que pelear esta oportunidad de quedarse en la Católica, recurriendo a los argumentos más bajos de llamar al hincha y que el hincha se pronuncie a su favor. Que aparezca un lienzo. Te aseguro que el sábado en Santa Laura aparece un lienzo ‘Castillo en la UC’, ahí del grupo de Renca donde está su hermano barrabrava. Ya fue difícil el año pasado incorporarlo, pero lo hizo Nico Núñez”.

Por último, Manuel De Tezanos sentencia que “se metió en problemas fuera de la cancha. Y cuando Zampedri hace el gol histórico el otro día, se acercaron jugadores de la U a felicitarlo después del partido… Zampedri estaba separando a Castillo de los jugadores que querían felicitarlo… o sea, un despropósito lamentable. Y es razonable que ni desde lo futbolístico ni desde el comportamiento el club tome la decisión, y tendrá que buscar club no más”.