A una semana de confirmarse su principio de acuerdo, Universidad Católica presentó oficialmente al delantero Diego Valencia como su quinto y último refuerzo para la temporada 2025, luego de un turbulento paso por la Salernitana de Italia.

Una situación que no dudó en reconocer en conferencia de prensa, donde afirmó que “para mí el tema ya está cerrado, lo que tenía que decir ya lo dije por redes sociales. Ellos dijeron lo que tenían que decir, pero yo siempre me estuve entrenando”.

Por lo anterior, se le consultó directamente a Valencia si es que este regreso a Católica con 25 años era un retroceso para su carrera futbolística, algo que negó categóricamente ya que, afirmó, tenía ofertas para seguir jugando en el Viejo Continente.

La razón de Diego Valencia para volver a Católica

“Este no es un paso atrás para mí. Tuve opciones para seguir en Europa, pero creo que volver era lo mejor para mi carrera. Espero seguir logrando cosas importantes con el club como lo hice en mi primera pasada”, aseguró el retornado atacante.

En esa línea, Valencia reconoce que “hice una autocrítica hacia mí, pero me la guardo. Aun así me quedo con tranquilo con lo que hice, me entregué al 100%, estuve siempre disponible para el cuerpo técnico, pero alargar la carrera en el fútbol europeo se da con distintas circunstancias“.

Sobre la competencia que tendrá en Católica para ser titular, el futbolista expresó que “me pone contento poder competir el puesto con buenos jugadores, yo quiero jugar todo lo posible, así que a prepararme lo mejor posible y ganarme una camiseta de titular”.

¿Cuándo podría debutar el delantero en la UC?

De acuerdo a la información que dio el sitio partidario Punto Cruzado, el redebut de Diego Valencia en Universidad Católica podría ser el sábado 1 de marzo contra Deportes Iquique (de local) por la Liga de Primera, o el martes 4 de ese mes ante Palestino, por la fase previa de la Copa Sudamericana.

¿Cuántos refuerzos tienen Los Cruzados para 2025?

Con la confirmación del gerente deportivo José María Buljubasich que no habrá más fichajes, las nuevas incorporaciones además de Valencia son Jhojan Valencia (Austin FC), Tomás Asta-Buruaga (Everton), Dylan Escobar (Coquimbo Unido), Gary Medel (Boca Juniors, ARG) y Eduard Bello (Barcelona, ECU).

