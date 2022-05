El ex futbolista, Cristián Basaure, analizó el partido entre Católica y Sporting Cristal por la Copa Libertadores. Dice que los cruzados aún pueden tener fe para clasificar a la siguiente ronda.

Basaure: "Yo todavía le doy vida a Católica en Libertadores, no sé si Talleres le va a ganar a Cristal"

Este miércoles Universidad Católica sacó un empate 1-1 frente a Sporting Cristal en el Estadio Nacional de Lima, pero lamentablemente no le sirve demasiado en sus ambiciones.

Los cruzados para depender de sí mismos en su objetivo de clasificar a los octavos de final de Copa Libertadores deben ir a ganarle al Flamengo en Rio de Janeiro.

De lo contrario, tendrán que rezar para que Talleres no sume puntos en su visita a Sporting Cristal en la próxima fecha del Grupo H del torneo continental.

Para Cristian Basaure, panelista de Redgol en La Clave, la UC todavía puede ser optimista, pues no asegura que los argentinos la tengan fácil en su visita a los peruanos.

"Yo todavía le doy vida a Católica, no sé si Talleres va a ir y le va a ganar a Sporting Cristal. Si empataran no me soprendería", señaló Basa.

Sobre el partido de Católica en Perú, señaló: "Hubo jugadores de Católica que pensé que iban a estar mejor, como Leiva y Cuevas. Estuvieron erráticos. El que no termina de afianzarse es Rebolledo, y en el primer tiempo el lado derecho fue vulnerable".

Luego, afirmó: "Barticciotto entró bien, asistió a Zampedri. Melano aún está a distancia de ser un gran refuerzo. Orellana fue el mejor de Católica ayer. Hizo unas jugadas muy buenas".

"En el primer tiempo la UC no se vio bien, en velocidad, en retroceso, llegaban un poco tarde. Pero me quedo con la sensación de la segunda parte, el equipo ha mejorado y por lo menos todavía tiene la esperanza de la clasificación", finalizó.

La UC tiene cuatro puntos en su zona con una victoria y un empate en cuatro partidos, por lo que buscará rescatar algún punto el miércoles 17 de mayo en Rio de Janeiro para continuar con chances.

El 24 de este mes podría definirse todo, cuando los cruzados reciban a Talleres de Córdoba en San Carlos de Apoquindo por la última fecha del Grupo H.