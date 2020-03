Baja sensible en la UC: Gastón Lezcano no viaja a Brasil y se pierde el estreno de Copa Libertadores

Malas noticias para Ariel Holan, técnico de Universidad Católica, porque el delantero Gastón Lezcano no logró recuperarse de sus problemas físicos y no viajará junto al plantel para afrontar el estreno de Copa Libertadores ante Inter de Porto Alegre.

El delantero argentino que venía siendo titular en los Cruzados no jugó ante Unión La Calera para tener más días de recuperación. Sin embargo, eso no fue suficiente y sus molestias en la espalda no disminuyeron quedando descartado para el partido en Brasil.

De esta manera, el equipo de la Franja recurriría a la misma planificación que hizo ante el equipo Cementero jugando con Raimundo Rebolledo en la zona defensiva y con José Pedro Fuenzalida acompañando a Edson Puch y Fernando Zampedri en la zona del ataque.

Recordemos que Católica debutará ante Inter de Porto Alegre, partido programado para este martes a las 19:15 horas y que es válido por la fase de grupos de Copa Libertadores.