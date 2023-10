Lo que las fanáticas esperaban finalmente ocurrió. Y es que tras unas pistas de DG Medios y carteles en las calles, el regreso de Louis Tomlinson es una realidad y confirmó fecha para un nuevo concierto en Chile.

Esta mañana, la productora le puso fecha el show del artista británico, que cuenta con una fanaticada más que fiel y que desde ya avisan que llenarán el concierto.

¿Cuándo viene Louis Tomlinson a Chile?

En medio de su gira mundial Faith in the Future, el ex One Directon se presentará el 24 de mayo de 2024 en el Bicentenario de La Florida.

Tremenda noticia para las miles de fans del cantante en Chile, y que también ya pueden hacer los cálculos en sus cuentas para la venta de entradas.

¿Cuándo es la preventa y venta de entradas?

Esto porque DG Medios anunció que este miércoles 1 de noviembre a las 12:01 horas será la preventa de entradas, donde los clientes de Scotia o Entel tendrán un 20% de descuento además de la exclusividad.

Mientras que la venta general será el día viernes 3 de noviembre también a las 12:01, ambas por Ticketmaster.cl.

¿Y los precios para Louis Tomlinson en Chile?

El anuncio vino acompañado también de los precios para el show. Y es que con una única fecha (por el momento), los costos para asistir al Bicentenario de La Florida son los siguientes:

El regreso de Louis a Chile

Las fans ya deben estar expectantes a la venta de entradas, y es que no es secreto que Tomlinson es un éxito en Chile tras el inicio de su carrera en solitario y el lanzamiento de WALLS en enero del 2020.

En 2022 el cantante y compositor británico tuvo su debut en Chile en solitario, y lo hizo a lo grande con tres fechas agotadas. Por lo mismo las más fanáticas esperan que pueda anunciar más días en este retorno.

El anterior recinto eso sí fue el Movistar Arena, por lo que habrá más espacio en este por ahora solitario concierto que tendrá Louis en el país. ¿Será capaz de llenar más de un Bicentenario? Solo las fans podrán confirmarlo, pero desde ya se anuncia como uno de los shows más esperados para el 2024.

¿Para hacer la previa a Louis Tomlinson?

Aunque miles de fans del artista pudieron verlo en vivo en 2022, hay varias que entre final de la pandemia y simplemente no alcanzar entradas, se quedaron fuera del debut del británico en solitario en Chile.

Pero para hacer la espera y motivarse para hacer la fila de la preventa o venta de entradas, el cantante tiene un documental en el streaming donde se ven detalles inéditos del inicio de su carrera, tanto en One Directon como en solitario.

Louis Tomlinson: All of Those Voices es el nombre de la producción y que puedes ver online en la plataforma Paramount+.