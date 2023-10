Al parecer, los fans trasandinos del artista Louis Tomlinson estarían cada vez más cerca de recibir una inesperada sorpresa, con el regreso del ex integrante de One Direction al país como parte de su nueva gira mundial “Faith in the Future”, esto luego de que los seguidores del cantante encontraron distintas pistas que apuntan a su llegada.

Esto rápidamente encendió las alarmas de los fans en Chile, quienes presumen que si el artista visitará Argentina, esto podría extenderse a otros países de Latinoamérica, como ocurrió el 2022, cuando visitó territorio nacional con su gira mundial.

¿Por qué se habla de la llegada de Louis Tomlinson a Argentina?

La primera pista fueron posters de Smiley Face pegados en Buenos Aires, con la fecha 2024, la que indicaría el año en que se realizaría el concierto. El artista fue captado en distintas oportunidades utilizando ese logo en su vestimenta, además que el año 2018 el también juez de X Factor solicitó registrar la carita sonriente que consta de dos X y una pequeña línea ondulada.

La segunda pista, y la más clara, es la publicación de una cuenta de X (Twitter) en donde señalan que la página Livepass.com.ar habría anunciado la llegada del artista para el 2024, sin embargo, habría bajado la publicación.

En el anuncio que se viralizó en redes sociales se revela que Louis Tomlinson llegará a Argentina con su gira mundial Faith in the Future durante los próximos meses, presentándose el 18 de mayo en Buenos Aires en el Estadio Vélez Sarsfield.

La venta de entradas comenzaría el jueves 2 de noviembre al mediodía con la preventa y la venta general el próximo lunes 6 de noviembre.

Louis Tomlinson: Faith in the Future

Es el segundo álbum de estudio del cantante y compositor inglés. El septiembre del 2022, el artista estuvo presente en el podcast de YouTube del DJ estadounidense Zach Sang, “Zach Sang Show”, donde habló sobre su álbum y el significado del título del disco.

“En el encierro, por alguna razón, esa frase (Faith in the Future/Fe en el futuro) llegó a mi regazo y me habló de cierta manera. Quería que este álbum diera más esperanza que mi último disco, y creo que lo hace a partir de esa declaración”, señaló en el espacio.

Para luego agregar: “Hace aproximadamente 9 meses publiqué en mis redes sociales esa frase sin contexto y sentí que había este tipo de magia alrededor de esa frase, así que construí el álbum en torno a ella”.

Con temas como The Greatest, Written All Over Your Face, Silver Tongues, She Is Beauty We Are World Classy, That’s the Way Love Goes, Face the Music, Out of My System, Bigger Than Me, Angels Fly, entre otros.

El álbum debutó el 11 de noviembre de 2022 en el número cinco del Billboard 200 vendiendo 43.000 unidades equivalentes a álbumes. Esto marca el alcance más alto de Tomlinson en las listas y su semana de mayor venta hasta la fecha.

Escucha a continuación el nuevo álbum de Louis Tomlinson