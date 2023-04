Una de las boy band más conocidas a nivel mundial fue One Direction que cautivó a millones de jóvenes durante varios años, a pesar de la separación de la banda los integrantes continuaron con sus carreras en solitario y la mayoría tiene una exitosa carrera con canciones que se han posicionado en las mejores listas de música.

Louis Tomlinson ex integrante de One Direction, en marzo estrenó un íntimo documental titulado “All of Those Voices”, cinta que registra su primera gira como solista y todas las emociones tras la separación con sus compañeros. Ahora el músico britanico anunció su gira por Estados Unidos, ilusionando nuevamente a las fanáticas de Latinoamérica.

¿Louis Tomlinson se acerca a Chile tras anunciar gira?

El ex integrante de One Direction anunció a través de su cuenta de Twitter su próxima gira por Estados Unidos, en total tiene 40 conciertos programados en diversas ciudades. Sin embargo, anunció su gira mundial por lo que podría agendar algunas fechas para Latinoamérica pero aún no se saben las fechas exactas, por lo que podría ser este año o el próximo.

¿Cuándo fue la última vez que vino Louis Tomlinson a Chile?

El músico británico visitó nuestro país el año pasado durante el mes de mayo tuvo tres conciertos en el Movistar Arenadónde repletó el recinto todas las noches a pesar de las restricciones de aforo que existían en ese época en Chile debido al Covid-19.

Lo más probable es que si visita nuevamente nuestro país realice su concierto en un recinto con mayor capacidad ya sea en algún estadio o también podría realizar varios Movistar Arena ya que su visita es bastante aclamado por sus fanáticas.