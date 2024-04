Horas de emoción han vivido los fans de Louis Tomlinson en Chile luego de que el artista arribó al país en una inesperada visita, semanas antes de que realice su esperado concierto.

Hace meses se anunció que el ex integrante de One Direction llegaba a territorio nacional con su nueva gira “Faith in the Future”, con la cual se presentará en Santiago el 24 de mayo en el Estadio Bicentenario La Florida. Por lo mismo, muchos se preguntan a qué se debe su visita tan temprana.

Los motivos de la llegada de Louis Tomlinson en Chile

La jornada de este miércoles se viralizaron imágenes del artista arribando al aeropuerto de Santiago, en donde lo estaban esperando decenas de fans.

Esta semana, el artista llegó a Chile para participar en una serie de actividades relacionadas con su gira “Faith in the Future“.

Según informó DG Medios, Louis Tomlinson llevará a cabo una “visita exclusiva”, durante la cual está previsto que realice entrevistas y comparta con sus seguidores en un meet and greet.

Revisa los registros a continuación

El nuevo trabajo de Louis Tomlinson

“Faith in the Future” es el segundo álbum de estudio del reconocido cantante y compositor inglés. En septiembre de 2022, Tomlinson participó en el podcast de YouTube presentado por el DJ estadounidense Zach Sang, conocido como el “Zach Sang Show”, donde compartió detalles significativos sobre su nuevo álbum y el significado detrás de su título.

Durante la entrevista, Tomlinson reveló que la inspiración para el título, “Faith in the Future” (Fe en el Futuro), surgió durante el período de confinamiento. Mencionó que esta frase llegó a él de una manera especial y que deseaba que su álbum transmitiera más esperanza en comparación con su trabajo anterior.

En sus propias palabras, afirmó: “Quería que este álbum infundiera más esperanza que mi disco anterior, y creo que lo logra a través de esa declaración”.

El álbum incluye una selección de canciones, tales como “The Greatest”, “Written All Over Your Face”, “Silver Tongues”, “She Is Beauty We Are World Classy”, “That’s the Way Love Goes”, “Face the Music”, “Out of My System”, “Bigger Than Me”, “Angels Fly”, entre otras.