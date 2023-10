Finalmente se confirmó lo que los fans tanto esperaban, Louis Tomlinson, el reconocido cantante y compositor inglés, regresará a Chile durante el 2024, tras su exitosa visita en septiembre del 2022 con su segunda gira mundial, con la que visitará distintos puntos de Latinoamérica.

DG Medios confirmó este lunes que el ex integrante de One Direction regresará al país con su nueva gira mundial Faith in the Future.

¿Cuándo y a qué hora es la venta de entradas?

La preventa de entradas comenzará este miércoles 1 de noviembre a las 12:01 horas para clientes de Entel o Scotia, quienes tendrán un 20% de descuento. Por otro lado, la venta general comenzará el viernes 3 de noviembre a las 12:01. Ambas por sistema Ticketmaster.cl

¿Cuánto cuestan las entradas?

El valor de las entradas van desde los $44.390, con cargo incluido, correspondiente a la localidad Galería, mientras que el ticket más caro tiene un costo de $154.400 pesos, con cargo incluido, que corresponde a la ubicación Pacífico centro.

Revisa los precios y las ubicaciones a continuación

La nueva gira mundial de Louis Tomlinson

Este sábado comenzaron a surgir los rumores entre los fans de Chile y Argentina, luego de que los seguidores trasandinos descubrieron distintas cosas que levantaron las alertas.

La primera pista fueron posters de Smiley Face pegados en Buenos Aires, con la fecha 2024, la que indicaría el año en que se realizaría el concierto, siendo este símbolo una referencia al ex 1D, quien en 2018 solicitó registrar la carita sonriente que consta de dos X y una pequeña línea ondulada.

La segunda y, la más clara, fue la publicación de una cuenta de X (Twitter) en donde señalan que la página Livepass.com.ar filtró la llegada del artista para el 2024, sin embargo, habría bajado la publicación, lo que fue captado por distintos usuarios.

Pero la emoción de los fans en territorio nacional llegó pocas horas después, cuando la productora DG Medios publicó un registro en Instagram con la leyenda “Algo increíble está por pasar”, con la fecha 2024 y Smiley Face reflejado en distintas partes de la capital, dando la pista más clara del retorno del artista.

Faith in the Future: Gira mundial

“Faith in the Future” es el segundo álbum de estudio del renombrado cantante y compositor inglés. En septiembre de 2022, Tomlinson participó en el podcast de YouTube presentado por el DJ estadounidense Zach Sang, conocido como el “Zach Sang Show”, donde compartió detalles significativos acerca de su nuevo álbum y el significado detrás de su título.

Durante la entrevista, Tomlinson reveló que la inspiración para el título, “Faith in the Future” (Fe en el Futuro), surgió durante el confinamiento.

Mencionó que esta frase llegó a él de una manera especial y que deseaba que su álbum transmitiera más esperanza en comparación con su trabajo anterior. En sus propias palabras, afirmó: “Quería que este álbum diera más esperanza que mi último disco, y creo que lo hace a partir de esa declaración”

Asimismo, Tomlinson compartió que aproximadamente nueve meses antes de la entrevista, publicó la frase en sus redes sociales sin darle ningún contexto y sintió que esta frase tenía una especie de magia que lo impulsó a construir todo el álbum alrededor de ella.

El álbum presenta una selección de canciones, incluyendo “The Greatest”, “Written All Over Your Face”, “Silver Tongues”, “She Is Beauty We Are World Classy”, “That’s the Way Love Goes”, “Face the Music”, “Out of My System”, “Bigger Than Me”, “Angels Fly”, entre otros.