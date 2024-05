La locura por el pop-rock británico sigue teniendo sus fans en todo Chile. No solo por las jóvenes que vibran con nuevos grupos en el mundo o artistas que llevan el género, sino también las que llevan más de una década como fans gracias a One Direction.

Y este viernes 24 de mayo ambos grupos se pudieron juntar para el regreso de Louis Tomlinson a Chile. Tras una triple noche en el Movistar Arena hace un par de años que fue locura, el británico volvió a Santiago para presentarse en el Bicentenario de La Florida ante cerca de 20 mil personas.

Grandes y chicas se unieron en un público que debe ser de los más fieles del mundo, por su pasión por Tomlinson y sobre todo por los tremendos Fan Action que hicieron sus seguidoras y le dieron todo un sentido épico al concierto.

¿Cómo fue el concierto de Louis Tomlinson en Chile?

Pasadas las 21:00 horas llegó Louis Tomlinson con su banda-corista al escenario del Bicentenario de La Florida. Fuegos artificiales y sus éxitos The Greatest, Kill My Mind y Bigger Than Me fueron parte de los primeros éxitos.

De hecho, el quizás mejor Fan Action se vivió con Kill My Mind; donde las fanáticas levantaron y bajaron sus celulares al ritmo del coro en una imagen increíble que se vivió en todo el estadio.

Lucky Again, Holding on to Heartache y Face the Music siguieron en la presentación con un Louis que a veces hacía parecer que tenía problemas de sonido, a su vez que las pantallas tuvieron grandes momentos con una propuesta gráfica bien atractiva con estilo de grabación de cámara de video noventera.

Luego tocó el primer cover de One Direction, Night Changes que hizo al público elevar sus celulares entre blancas y azules para otra postal para el recuerdo. Para que luego Tomlinson cantara Chicago y varias fans le cambiaran la letra a Santiago, por supuesto y que pidió el mismo artista:

La siguiente fue un temazo de Post Malone al que Louis le hace cover, Chemical. Que quizás fue la que menos conocía el público; para luego seguir con All This Time y She is Beauty We Are World Class.

Entre canciones, Louis le pedía a la gente que le tiraran pelotas, sabiendo el fanatismo del cantante por el futbol. Una pelota grande que paró de pecho y pateó fue el gran momento futbolístico del ex One Direction para que más adelante le tiraran una pelotita de plástico para repetir la jugada.

Copy of a Copy of a Copy tuvo otro gran fan action similar al de Kill My Mind. Sin dudas que el público se pasó y acompañó de gran manera el canto de Louis que por momentos se escuchó algo bajo.

El setlist siguió con más éxitos mientras entre canciones se vivían varias interacciones con el público, donde el británico interactuaba personalmente señalando a varias personas del público y haciéndoles gestos, además de todo el tiempo agradecer la gran convocatoria y toda la participación de “Santiago” en el show. Además de apreciar lo lindo del concierto pese al frío que el mismo Louis notó.

Foto: Guille Salazar / RedCarpet

Luego de Angels Fly, Louis y su equipo se tomaron una foto con el público chileno para luego cerrar con Out of My Sistem antes del encore que duró varios minutos, pero no engañó a ninguna fan.

Saturdays, Where Do Broken Hearts Go de One Direction y Silver Tongues fueron las tres últimas canciones del show antes de que Tomlinson se despidiera rápidamente ante un público que quedó contentísimo con una noche que de fría poco tuvo gracias a toda la emotividad que le puso la gente que llegó al Bicentenario de La Florida.

Setlist en Chile de Louis Tomlinson:

The Greatest

Kill My Mind

Bigger Than Me

Lucky Again

Holding on to Heartache

Face the Music

We Made It

Night Changes (One Direction)

Chicago

Chemical (Post Malone)

All This Time

She Is Beauty We Are World Class

Copy of a Copy of a Copy

Walls

Written All Over Your Face

505 (Arctic Monkeys)

Back to You

Angels Fly

Out of My System

ENCORE:

Saturdays

Where Do Broken Hearts Go (One Direction)

Silver Tongues

Fotogalería: