¿Cuándo se estrena? Louis Tomlinson comparte adelanto de su documental "All of Those Voices"

Durante bastante tiempo escuchamos en la radio a One Direction. La banda británica marcó una popular tendencia, convirtiéndose así, en uno de los grupos musicales favoritos de la juventud y pre adolescencia. No obstante, sabemos bien que los chicos de Inglaterra, se disolvieron por tomar caminos diferentes, tales como Harry Styles, quien, a lo largo del tiempo, ha construido su carrera tanto en la actuación, como en la música. Pero de quien queremos hablar en esta nota, es de Louis Tomilson, quien muy pronto, estrenará un íntimo documental sobre su primera gira como solista, dando a conocer sus emociones y pensamientos a través de entrevistas que nos invitan adentrarnos al mundo personal del cantante. Conoce cuándo se estrena en el siguiente título.

¿Cuándo se estrena "All of Those Voices" de Louis Tomlinson?

El documental se estrenará el día miércoles 22 de marzo a la pantalla grande. La cinta la puedes visualizar en las cadenas de Cine Hoyts, Cinépolis y Cinemark.

¿Cuál es el adelanto de "All of Those Voices" de Louis Tomlinson?

A continuación, damos a conocer el clip oficial.

¿Cuál es la sinopsis oficial de "All of Those Voices" de Louis Tomlinson?

La descripción señala lo siguiente.

"All Of That Voices ofrece una mirada refrescante, cruda y real al viaje musical de Louis Tomlinson. Abandonando el brillo brillante típico de los documentales de celebridades, esta película brinda al público una experiencia íntima. y una visión sin adornos de la vida y la carrera de Louis. A través de imágenes de películas caseras nunca antes vistas y acceso tras bambalinas a la gira mundial 2022 de Louis con entradas agotadas, All Of That Voices ofrece una perspectiva única de lo que es ser un músico en el mundo acelerado de hoy".

Sobre el estreno, el cantante Louis Tomlinson, se refirió en un comunicado oficial su emoción por el lanzamiento.

“Esto ha sido algo en lo que he estado trabajando durante años, estoy muy emocionado de finalmente sacarlo al mundo: “All Of Those Voices”, escribió el músico. “Lo he dicho un millón de veces, pero tengo la suerte de tener los mejores admiradores que un artista podría desear y, como siempre van más allá de mí, quería compartir mi historia con ustedes en mis propias palabras”.

De todas formas, es valorable cuando los y las artistas abren su mundo personal a sus seguidores, ya que, se conforma una admiración a partir de la honestidad y por tanto, se consolida lo que es verdadero y lo que no.