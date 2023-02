Ya hay preventa para Louis Tomilson: All of Those Voices, el documental que se estrena en marzo

Se viene un nuevo estreno a la pantalla grande, hablamos del íntimo documental del cantante británico Louis Tomlinson, All of Those Voices, el cual ya tiene fecha de estreno en las cadenas de cine y detalles sobre su argumento. Revisa todos los detalles en la siguiente nota.

¿Dónde comprar preventa de entradas para All of Those Voices, el documental de Louis Tomlinson?

Para acceder a la compra de entradas, debes dirigirte a la cadena Cine Planet. Allí, podrás comprar la preventa que ya se encuentra disponible para quienes quieran ver un retrato más profundo del cantante.

¿Cuándo se estrena All of Those Voices, el documental de Louis Tomlinson?

La producción llega a la pantalla grande el día miércoles 22 de marzo de 2023.

¿De qué trata All of Those Voices, el documental de Louis Tomlinson?

Pues, como señalábamos anteriormente el documental nos mostrará un viaje interno hacia el camino musical del artista. Su principal objetivo es poder demostrar una perspectiva personal e íntima de su persona como de su carrera artística.

La cinta audiovisual contará con imágenes caseras inéditas y acceso a los bastidores de la gira mundial 2022 de Louis. La producción mostrará un testimonio único de lo que significa ser músico en un mundo tan duro. El recorrido que nos llevará su historia, nos mostrará la cima del super estrellato hasta el abismo de la tragedia personal. Su documental explora su ascenso a la fama como miembro de One Direction, hasta su consolidación como artista solista.

Tras la descripción, el relato que ofrece el documental suena bastante interesante e inédito, ya que siempre vemos a los artistas como super estrellas y con una vida perfecta, y se nos olvida que también son humanos y que, como todos, han vivido sucesos que marcan nuestra historia personal.

All Of That Voices fue dirigida por el cineasta Charlie Lightening, quien estuvo detrás de las producciones: The River (2017), Liam: As it Was (2019) y Paul McCartney: Back in Brazil (2018).