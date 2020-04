¿Vuelve One Direction? Liam Payne da clara pista sobre el futuro de la banda para su décimo aniversario

La reunión de One Direction parece ir tomando forma y ya de manera oficial, toda vez que Liam Payne ratificó que tanto él como sus ex compañeros se han estado reuniendo para ensayar con miras al décimo aniversario de la banda.

En diálogo con Bizarre, Payne comentó que “tenemos la fecha del décimo aniversario a punto de llegar así que hemos estado hablando un montón durante las últimas semanas, lo que ha sido muy cool”.

La gran pregunta es si será como cuarteto o quinteto, toda vez que el intérprete de “Midnight” comentó que tiene una gran relación con Louis Tomlinson, Harry Styles y Niall Horan, pero hay un signo de interrogación sobre qué pasará con Zayn Malik, quien salió de la boy band en 2015.

Otra pista vino por el lado de Apple Music, toda vez que pusieron una fotografía de la banda con los cinco integrantes, reemplazando la anterior donde sólo estaban los cuatro que siguieron hasta el final.

Así luce ahora One Direction en Apple Music, con sus cinco integrantes originales.

One Direction surgió en el programa The X Factor del Reino Unido en forma de quinteto integrado por Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson. Todos los miembros habían sido expulsados, pero la jueza Nicole Scherzinger les sugirió agruparse. Terminaron terceros en esa temporada y Simon Cowell les pagó un contrato discográfico que luego los catapultaría a la fama mundial entre el público adolescente.

En Chile, One Directión realizó dos conciertos con lleno total en el Estadio Nacional en 2014 en días seguidos en el marco del Where We Are Tour, causando furor entre su público. En 2018, Harry Styles se presentó en solitario en el Movistar Arena, mientras que Louis Tomlinson y Niall Horan debieron posponer sus presentaciones agendadas para este año en nuestro país.