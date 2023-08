Gran Hermano vivió una emotiva noche con el reingreso de los ex participantes gracias a la actividad del “congelao“, en donde los jugadores deben permanecer inmóvil sin importar lo que pasa. Al igual que la vez anterior, las visitas dejaron las emociones a flores de piel, además de generar momentos de tensión.

Uno de ellos protagonizado por Vivi y Fran, en donde la futbolista le señaló que estaba decepcionada por algunas cosas que vio en el mundo real tras su eliminación.

“Francisca, te tengo tanto, tanto, tanto cariño, que vi cosas que me decepcionaron mucho de ti. Te estás “pisando la cola” y tú sabes por qué. Tenemos una conversación pendiente, espero estés jugando, espero”, le señaló Vivi a Fran para después darle un fuerte abrazo.

Tras esto, la jugadora quedó muy afectada y señaló muy conmovida durante la gala de salvación que le “sorprendió mucho lo que me dijo, me esperaba quizás otra cosa”,

Luego agregó: “Me han dicho cosas que quizás yo no me he dado cuenta de que hice mal, yo no soy una mala persona, ni una mala amiga. Quizás aquí he demostrado algo que no veo y me encantaría saberlo, porque soy una persona que asume sus errores cuando se equivoca, pero no saber en que la estoy cagand* me hace dudar harto”.

Asímismo, señaló que cree que tiene que ver con lo que paso entre ella y Lucas, pero que es una conversación que tienen que tener.

Luego con sus amigos señaló: “Ella vio algo, que por algo me lo está diciendo, no lo está invitando. Que fue tan heavy, para que esa weon* estaba emputecida conmigo, tenía rabia en su mirada, me quería mandar a la chucha. Me llamó la atención eso de “espero que estés jugando”.