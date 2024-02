Con una exitosa apertura de la banda mexicana Maná, la tercera noche del festival prometía ser una victoriosa jornada con la presentación del comediante Luis Slimming, más conocido como Don Comedia y luego el número anglo que todos esperaban: Men At Work.

Primero, los oriundos de Guadalajara lograron triunfar en su retorno a la Quinta Vergara, otorgando así un espectáculo bastante enérgico y con un público entusiasmado con sus canciones. Luego, era el turno del humorista quien deslumbró con su rutina y dio espacio para cientos de carcajadas por parte del público.

Asimismo, durante su debut, Slimming comienza con un golpe de chistes dando una fluida interacción con el Monstruo, aunque por un momento, el artista menciona al presidente Gabriel Boric y la audiencia emite pifias y sonidos de descontento.

Pifias a presidente Gabriel Boric en rutina de Luis Slimming

Durante su rutina, el comediante nombró al mandatario aludiendo a su soltería amorosa. “Y el boris, soltero, ¿qué me decí de él?”.

En en momento hubo algunas risas pero luego el público comenzó a emitir pifias y gestos de desaprobación. “Oye esa cuestión la predije el año pasado”, siguió relatando el humorista.

“Mira, pucha parece que no les gusta que esté soltero parece”, comenta Luis Slimming en ese incómodo instante.

Sin embargo, el artista de la risa sigue con la idea y decide rematar su chiste con una reflexión que logró un rotundo mar de risas del público.

“A mí me dio risa cuando la ex Primera Dama dijo ‘no, si nosotros terminamos en buena’. Y es como obvio que terminaron en buena, ¿cómo bloqueai a un hueón que sale en cadena nacional?. Más encima la pobre no puede ir ni siquiera al Registro Civil porque sale la foto del ex mirándola ahí”, remtó el comediante antes de continuar con su rutina.