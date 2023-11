La Teletón 2023 está viviendo su segunda y última jornada de la edición 2023, en donde nuevamente grandes artistas estuvieron presentes en el escenario, entre ellos Fabrizio Copano, el reconocido humorista nacional que triunfa en Estados Unidos, hizo reír a los miles de asistentes.

Alrededor de las 7:40 de la tarde de este sábado, el comediante tuvo su esperada presentación en donde repasó temas de la actualidad, como también su polémica con Pailita en el Festival de Viña tras mencionarlo en su rutina.

Fabrizio Copano en la Teletón 2023

El triunfador del Festival de Viña, se presentó por primera vez en las 27 horas de amor. “Esta es la primera vez que me invitan a la Teletón y estoy muy honrado, contento. Pero yo sé por qué no me han invitado antes… porque piensan que voy a decir alguna we*”.

“Yo entiendo por qué la gente se enoja conmigo, no sé si me vieron en Viña… Pailita ¿Está todo bien acá? No sé si supieron, pero se enojó Pailita conmigo”.

“Igual me da nervio pelearme con el género urbano, no es buena idea, no se los recomiendo, es como pelearse con el Tren de Aragua, es una we* que no se hace”, agregó.

Luego reveló que uno de los artistas del género urbano lo increpó. “Son caleta, es como el Jordan 23, hay 22 otros Jordan (…). A mí se me acercó un chico del género urbano, no quiero pelar, así que no voy a decir el nombre, hoy día estamos en la Teletón, esto es para los verdaderos chilenos y para los falsos también”.

Asimismo, añadió que el artista le dijo: “Put* hermano, te me caíste Copano. Te equivocaste en el lenguaje, esas we** no se dicen. Y yo pensando ‘¿Han escuchado las canciones del género urbano?’, sexo, droga, balazos, y yo tengo que cuidar mi lenguaje. Eso por dentro, por fuera, ‘si señor, lo que usted diga’. No me mate por favor'”.

Copano también se refirió al nacimiento de sus hijos, en donde comentó que se sorprendió al saber que eran mellizos. “Es que es mucha gente, que voy a hacer con tanta gente”.

Tras una breve y divertida presentación, el comediante comenzó a despedirse del público, “me tengo que ir, el avión me está esperando afuera“, mientras el público pedía que siguiera sobre el escenario con su divertida rutina.

Revisa la rutina de Fabrizio Copano en la Teletón 2023

¿Cuál es la programación de este sábado en la Teletón 2023?

Este sábado 11 de noviembre culminarán las 27 horas de amor en donde la nueva edición de la campaña solidaria busca llegar a la meta de $37.327.475.05, derivados al mantenimiento de los 14 centros Teletón distribuidos a lo largo de todo el país.

Bloque 4: Tarde deportiva de 14:00 a 21:00 horas

Obertura musical será un recorrido por los himnos más recordados de los 45 años de Teletón.

será un recorrido por los himnos más recordados de los 45 años de Teletón. Desde el estadio El Teniente de Rancagua se realizará el S uperclásico solidario capitaneados por los históricos Esteban Paredes y Mauricio Pinilla.

se realizará el S Desde Kartódromo “Lampa Kart Center” habrá carreras de karting especialmente diseñadas para Teletón 2023 (iniciativa impulsada por el destacado piloto nacional Nicolás Pino).

habrá carreras de karting especialmente diseñadas para Teletón 2023 (iniciativa impulsada por el destacado piloto nacional Nicolás Pino). El mago Jean Paul Olhaberry con una sorpresa especial.

con una sorpresa especial. El maestro Valentín Trujillo y sus nietos, quien este año celebró 90 años.

y sus nietos, quien este año celebró 90 años. Desde EE. UU. por primera vez en Teletón el comediante Fabrizio Copano.

Bloque 5: Quinta Vergara por el cierre de la Teletón

Obertura musical con himno “Dime que Soñarías ” con Karla Melo, Piamaría, Loyaltty, y Anto Bosman . Participación especial de la embajadora de Teletón 2023, Amanda Meléndez.

” con . Participación especial de la embajadora de Teletón 2023, Amanda Meléndez. La participación de los artistas internacionales: Alejandro Lerner, Axel, Lali, Lunay, Paolo Meneguzzi y Valeria Lynch.

Los artistas nacionales Beto Cuevas, Princesa Alba, Polima Wetscoast, Zúmbale Primo, Los Viking’s 5, Andrés de León, Daniela Castillo, Karen Paola, Vesta Lugg y Dani Ride.

Homenaje a Cecilia con la participación de Amaya Forch, Mariel Mariel, Johanna Oyaneder, Denisse Malebrán y Carolina Soto.

En el humor, Stefan Kramer con el estreno de nuevos personajes e imitaciones.