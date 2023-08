Trinidad es la última eliminada de Gran Hermano, finalmente la ex participante dejó la casa estudio este domingo y se presentó en el panel de CHV este lunes.

Aquí durante el programa la actriz pudo ver algunos de sus mejores momentos en la casa y además conversó sobre su paso por el reality con sus altos y bajos, así como también sus relaciones de amistad dentro del encierro.

Este sería el origen del quiebre de la amistad

Uno de los temas que más se tomó en el panel, a parte de su historia de revelación al público chileno e internacional, fue su amistad con Coni y el cómo esta se vio quebrada a las semanas de comenzar.

Aquí la ahora ex participante destacó que la amistad entre ambas comenzó bastante bien ya que compartían varios ideales, además de que se hacía compañía en las mañanas con la música. Asimismo mencionó que compartieron parte de sus historias de vida.

Pero después, señaló que se empezó a dar cuenta de que quizás no podía separarse mucho de Coni porque esto al parecer la molestaba.

“Me empecé a dar cuenta como de que en realidad no podía moverme mucho del espacio donde estaba con la Coni porque quizás le generaba un poco de molestia“, agregó después de contar que empezó a ver las supuestas actitudes de la bailarina.

“Un día nos dijeron que iba a entrar un participante nuevo, que fue bigotiwi, que entró en la noche. Y yo estaba super emocionada con mis compañeras diciendo ‘uy que bacán ojalá tenga sobre 30, bla bla’. Yo también me sentí emocionada y empecé a hablar con las chiquillas más“, agregó.

“La Coni se acercó y me dijo ‘¿por qué estás teniendo esta actitud y estás cambiando tu esencia con las chiquillas? si tú no eres así, onda la Trini que yo conozco no es esa. No tienes porque sonreirle a las personas para caerles bien“, aquí la tripulante de cabina mencionó que entendió el punto de la bailarina, pero aún así esto al parecer le molestaba.

Aquí le mencionaron que finalmente lo que le molestaba a Coni era que Trini se fue con las personas de las que la defendió por sus malos tratos. La también actriz mencionó que eso era una de las cosas que más admiraba de la bailarina, pero que no quería que peleara con ellas, pero si quería hacerlo estaba en todo su derecho.

Puedes revisar el momento completo a continuación: