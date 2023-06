La película “Barbie”, protagonizada por la talentosa actriz Margot Robbie, está cerca de llegar a la pantalla grande en nuestro país. A semanas de su estreno, se ha comentado sobre una posible secuela en camino. Recientemente, la intérprete compartió algunos detalles emocionantes sobre el futuro de la potencial saga cinematográfica.

¿Hay una secuela de Barbie?

Tras diversos dichos de productores de la película, se ha dado a conocer la posibilidad de una secuela de Barbie. Según el CEO de Mattel, Ynon Kreiz , Barbie es solo el inicio de una nueva franquicia y, hablando con la revista Time, expresó su motivación por el potencial de “más películas de Barbie“. No obstante, Robbie no ha querido decir declaraciones al respecto. Si bien ha estado involucrada en discusiones, no existen planes concretos. Ella indica que el proyecto podría tomar diversas aristas a partir de este momento.

La actriz cree que sería inapropiado comenzar a planificar una secuela que tal vez no de frutos mientras se intenta entregar una cinta independiente que se destaca por sus propios méritos. “Podría ir en un millón de direcciones diferentes desde este punto”, dice ella. “Pero creo que caes en una pequeña trampa si intentas preparar una primera película mientras también planeas las secuelas”.

Por tanto, según los dichos de ambos, sí existe una posibilidad de secuela de Barbie, pero primero habría que ver cómo será el éxito de su primera entrega.

¿Cuál es la sinopsis oficial de Barbie?

La sinopsis oficial de la película, según Warner Bros., señala: “Vivir en Barbie Land es ser un ser perfecto en un lugar perfecto. A menos que tengas una crisis existencial total. O eres un Ken”.

¿Cuándo se estrena Barbie en cines chilenos?

La cinta se estrenará el día 21 de julio en las cadenas de cine.