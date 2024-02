¡Surfestival suma chilenos a su cartel! Revisa los dos artistas que se suman al line up

El Surfestival 2024 esta a la vuelta de la esquina y es que el evento a realizarse en Pichilemu tiene los días contados para celebrar frente a la playa en una nueva edición que reúne a grandes artistas en un solo lugar.

Con un line up revelado hace unas tantas semanas la organización detrás del evento ha ido poco a poco sumando a más y más artistas a su cartel y ahora una nueva dupla de artistas chilenos se unen en esta fiesta.

Sigue creciendo el cartel

Durante esta jornada la organización detrás del Surfestival reveló que dos artistas del género urbano chileno se suman a la jornada del sábado 17 de febrero en el Surfestival.

Se trata de Gino Mella y Jairo Vera, dos exponentes del género urbano que se presentarán en la jornada junto con los demás artistas confirmados para presentarse en alguno de los dos escenarios que están presentes en el Surfestival en el Condomio Pancora de Pichilemu.

Gino Mella es conocido por ser de los más populares exponentes de la música urbana de nuestro país. Y es que durante 2023 el cantante vivió un gran año al tener su primer Movistar Arena en tres fechas las que se agotaron totalmente el pasado mes de noviembre.

Jairo Vera también es de los que tuvo un gran año en 2023 ya que también tuvo una presentación en el Movistar Arena esto luego de una pausa de la música por salud mental.

Ambos artistas han colaborado en una ocasión y se presentarán en uno de los dos escenarios del Surfestival el 17 de febrero en un horario pronto a confirmar.

¿Cuál es el line up oficial del evento?

Si aún no te enteras que otros artistas se han sumado al line up del Surfestival revisa el line up completo a continuación:

Trueno – Steel Pulse – Mala Rodríguez – Alborosie – Young Cister – Movimiento Original – Kidd Voodoo – Soulfia – Pablo Chill-E – Loyaltty – Gino Mella – Jairo Vera -La Caravana Mágica – La Ciscu Margaret – Lomberr – Jaivón del Sabor – Santa Cochiguagua – Zentinela – Nano González – La Comunidad del Verso – Cachuca – Verdor – La Porteña y Los Piratas – Espiritual – Maka Mel