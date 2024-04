El Movistar Arena está constantemente recibiendo a los mejores artistas y grupos del momento. Pero siempre hay espacio para la nostalgia, lo que sucedió exactamente este sábado con la presentación de Air Supply.

El grupo, con el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock a la cabeza; presentó sus mejores éxitos en el show y ante un espacio completamente lleno.

Y es que los treintañeros en adelante disfrutaron con el regreso de los lentos; en una noche mágica y en la que RedCarpet pudo estar presente gracias a la invitación de Dove y Axe.

El regreso de los lentos con Air Supply:

Una noche que partió con la telonera Vera, una joven chilena de apenas 15 años; luego, a las 21:00 horas tuvo a otro telonero que venía con la banda.

Se trató de Daniel Boaventura, que tuvo una larga presentación de casi una hora que si bien extrañó a varios que esperaban a Air Supply; con su presentación encantó al público que escuchó y cantó con respeto.

Para pasadas las 22:00 horas tener por fin a Air Supply, que realmente tuvieron un espectáculo de primer nivel en el escenario del Movistar Arena. En un recinto que no cabía ni un solo alfiler; los éxitos llegaron de a uno con un montón de clásicos que fueron coreados por el público presente.

La simpatía de ambos artistas en el escenario también cautivó a la gente; que aunque no le pegaban mucho al inglés, la mayoría agradeció cada diálogo que tuvo la banda con la gente.

Con algunos covers y lo mejor de la banda como Lost in Love, Goodbye, Every Woman in the World y las inconfundibles Without You o All Out of Love; que fue con la que cerraron la noche. Pero también durante la velada repitieron en más de una oportunidad sus temas más conocidos.

Presentación que pasó las dos horas y solo tuvo un problema en algunos minutos en el inicio del show; que falló el sonido y tuvo a los cantantes haciendo tiempo de forma bastante divertida con tal de que el público no se molestara.

Pequeño impasse que no pasó a mayores en una noche ronda. Si bien no había espacio para armar una pista de baile; muchos se fueron con la felicidad de escuchar solo hits de lentos y romanticismo.

Pasada la medianoche, quizás algo tarde para el público presente, terminó la presentación de Air Supply en Chile. Una calidad no solo vocal que se mantiene como el primer día, sino toda una orquesta en la banda que fue protagonista en el Movistar Arena.

