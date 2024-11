Palabra de Honor llegó hace pocas semanas a la pantalla con sus primeros capítulos, los cuales presentaron a los reclutas que protagonizarán el nuevo espacio de competencia, como también quien será la instructora a cargo de corregir y ordenar a los participantes en sus labores.

Uno de ellos es el periodista Sergio Rojas, quien suma su primer reality en donde se enfrentará a la firme Comandante Pia Arratia, la encargada de mantener el orden dentro de la academia militar.

Sergio Rojas se sincera sobre Comandante Arratia

Acerca de qué le parece la instructora a cargo de los reclutas, el conductor de Que te lo Digo señaló: “La Comandante Arratia me parece una mujer muy infeliz. Ella lo reconoció incluso, porque le dije que le hacía falta un chocolatito para que estuviera más contenta, y me dijo ‘acostúmbrese, que ésta es la cara de una mujer infeliz'”.

“Así que ahí estamos pensando qué hacer para que la pobre mujer esté un poco más contenta, porque se nota que detrás de ese personaje duro existe un caramelo. Sólo hay que encontrarlo”, explicó.

Sergio Rojas vs. Faloon en Palabra de Honor

En uno de los capítulos más recientes del espacio, se realizó una dinámica en donde Sergio Rojas fue elegido como el más “cahuinero“, el conductor de Que te lo digo emplazó a Faloon.

“Me tienes sangre en el ojo hace rato porque he opinado cosas que a lo mejor a ti no te gustan, pero no son mentiras”.

“Yo no te juzgo, para nada, pero prefiero tomar otros caminos, tener la casa propia, pero a lo mejor trabajando de otras maneras”, expresó, para luego agregar: “además, Faloon tiene un inicio, que le robaste el pololo a una chica que era Arenita, que era Karol Dance, tú te metiste en esa relación. A ti no te ha gustado lo que yo he hablado de eso”.