Una nueva polémica se desató en Gran Hermano, esta vez, por la comida, luego de que Rubén fuese sorprendido in fraganti repartiendo la comida de manera poco equitativa entre sus compañeros. Lo que revivió su discusión con Jennifer (Pincoya), hace algunos días, quien le reclamó por no dejarla cocinar.

Los televidentes rápidamente recordaron la pelea entre ambos, luego de ver nuevas imágenes en la transmisión de este viernes, en donde el ex carabinero repartió la comida, sirviendo más a uno de sus amigos, supuestamente a Jorge, a quien le puso más tallarines que al resto. Lo que causó la molestia de los cibernautas.

Revisa las reacciones a continuación

La discusión entre Rubén y Pincoya

Todo comenzó porque la oriunda de Chiloé quería utilizar la cocina para cocinarle a sus compañeros, pero el ex carabinero le dijo que tenía que pedirlo con anticipación. “El problema es que tú te quieres dejar la mejor presa, te dejo la mejor presa. ¿Cómo tú te vas a acabronar si la hue* de cocina no es tuya? Para tu hue, corta tu hu* yo voy a cocinar”, comenzó diciendo Pincoya.

“Avise con anticipación“, respondió Rubén para indignación de Jennifer. “La casa no es tuya, para la hue. Eso no más faltaba, que te tenga que pedir permiso si la hue no es tuya”.

Mientras que Coni le respondió: “La casa no es tuya Rubén, y no tiene nadie porque pedirte permiso, ni preguntarte con anticipación. Porque no es tu cocina. A mí nadie me agradece para hacer el aseo, entonces tampoco hay que martirizarse tanto”.

“Tienes miedo de que te quite el trono de la cocina y se vea que no eres tan indispensable y te saquen caga***”, expresó Jennifer.