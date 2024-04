Una de las cosas que salvó la rutina de Javiera Contador en el Festival de Viña 2024 fue la aparición especial de La Familia Larraín en el escenario. Y es que el elenco de Casado con Hijos se subió a apoyar a la comediante en su noche del terror en la segunda jornada del festival.

Con esto, Contador, pudo salir entre aplausos y con solo una gaviota de Plata en mano que fue dada más que nada de consuelo de parte del público presente durante la noche.

Mega estaría enojado con el elenco

A un par de meses de la realización del Festival de Viña del Mar 2024 es que el programa UnDía+ de Karol Lucero en LikeMedia habría revelado que el canal Mega se habría enojado con Dayana Amigo, Fernando Larraín y Fernando Godoy e incluso la misma Javiera Contador por haber usado los personajes sin pedir permiso.

“A quien no le gustó mucho eso fue a Mega. Mega no sabía de esta participación de sus personajes y que estaban preparando una nueva temporada y que esto pone en riesgo una nueva temporada porque hoy día la evaluación de la Familia Larraín se ve perjudicada por la presentación de Javiera Contador. Y además también que no avisaron, no pidieron permiso“, reveló Karol en el programa.

“¿Por qué pasa eso? porque en este tipo de situaciones es mejor pedir disculpas, que permiso, porque sí pedían. La familia Larraín decía o Fernando Larraín o Dayana Amigo decían ‘oye podemos ir como personaje’ les decían que no. Entonces es mejor ‘ay si total fue un ratito no más’. Esos son el detrás de escena que no se cuentan mucho, pero bueno, hay rumores ahí de que se molestaron“, agregó.

Puedes revisar los dichos de Karol Lucero en UnDía+ a continuación:

Asimismo, los participantes del programa destacaron que los actores podrían haber ido como ellos, pero no como sus personajes, ya que ahí es más complicado. De igual forma, aún no se sabe nada de una posible nueva temporada de Casado con Hijos en Mega.