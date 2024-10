El año pasado, Chilevisión logró un gran éxito en elhorario estelar con “Top Chef VIP”, un programa que reúne a diversas personalidades en la cocina, donde deben mostrar sus mejores habilidades culinarias.

Al igual que la temporada anterior, que tuvo como ganadora a la comediante Belén Mora, el jurado está compuesto por Fernanda Fuentes, Benjamín Nast y Sergi Arola

¿Quiénes son los nuevos participantes de Top Chef VIP 2?

Álex Ortiz: comediante y uno de los humoristas más aclamados de la última edición del Festival de Viña del Mar.

comediante y uno de los humoristas más aclamados de la última edición del Festival de Viña del Mar. Nicolás Brown: actor argentino de cine, teatro y televisión, conocido por su participación en producciones como “40 y tantos”, “Reserva de Familia”, “Buscando a María”, “Héroes” y “Divino Tesoro”, entre otras.

actor argentino de cine, teatro y televisión, conocido por su participación en producciones como “40 y tantos”, “Reserva de Familia”, “Buscando a María”, “Héroes” y “Divino Tesoro”, entre otras. Teresita Reyes: destacada actriz chilena con una trayectoria en reconocidas producciones de televisión, cine y teatro.

destacada actriz chilena con una trayectoria en reconocidas producciones de televisión, cine y teatro. Antonella Ríos: influencer, conductora y actriz que ha participado en series como “Los debutantes”, “Brujas”, “Lola” y “Hippie”, entre otras.

influencer, conductora y actriz que ha participado en series como “Los debutantes”, “Brujas”, “Lola” y “Hippie”, entre otras. Constanza Capelli: ganadora de la primera versión chilena de “Gran Hermano”, actualmente es panelista en la segunda temporada del programa.

ganadora de la primera versión chilena de “Gran Hermano”, actualmente es panelista en la segunda temporada del programa. Disley Ramos: modelo, actriz e influencer, cuenta con más de 2,2 millones de seguidores en TikTok.

modelo, actriz e influencer, cuenta con más de 2,2 millones de seguidores en TikTok. Scarlette Gálvez: influencer y finalista de la primera temporada de “Gran Hermano”, actualmente realiza uno de los reacciones de la segunda temporada del reality.

influencer y finalista de la primera temporada de “Gran Hermano”, actualmente realiza uno de los reacciones de la segunda temporada del reality. Héctor Morales : actor y director de teatro chileno, ha participado en obras como “Los Mil días de Allende”, “Santiago Paranormal”, “Wena Profe” y “Soltera otra vez”.

: actor y director de teatro chileno, ha participado en obras como “Los Mil días de Allende”, “Santiago Paranormal”, “Wena Profe” y “Soltera otra vez”. Horacio De La Peña : conocido como “la pulga”, es una figura destacada del tenis chileno, especialmente por su labor como entrenador.

: conocido como “la pulga”, es una figura destacada del tenis chileno, especialmente por su labor como entrenador. Javiera Acevedo: actriz, influencer y modelo chilena, que también ha sido panelista en diversos programas de televisión.

actriz, influencer y modelo chilena, que también ha sido panelista en diversos programas de televisión. Joche Bibbó : modelo argentino, ex chico reality y conductor de televisión.

: modelo argentino, ex chico reality y conductor de televisión. Luis Gnecco : actor chileno de cine, teatro y televisión, conocido por su participación en producciones como “El Bosque de Karadima”, “Neruda” y “Prófugos”.

: actor chileno de cine, teatro y televisión, conocido por su participación en producciones como “El Bosque de Karadima”, “Neruda” y “Prófugos”. Magdalena Montes: periodista y ex conductora de televisión.

periodista y ex conductora de televisión. María José Bello : actriz chilena y locutora radial, conocida por sus papeles en teleseries como “Eres mi tesoro”, “Las Vegas” y “Perdona nuestros pecados”.

: actriz chilena y locutora radial, conocida por sus papeles en teleseries como “Eres mi tesoro”, “Las Vegas” y “Perdona nuestros pecados”. Tomás González: destacado gimnasta chileno, medallista en los Panamericanos de 2019.

Revisa el avance a continuación

El éxito de Top Chef en el mundo

“Top Chef VIP”, que en Estados Unidos ha tenido más de diez temporadas y se ha transmitido en países como Canadá, México, Italia y España, es uno de los formatos internacionales más destacados a nivel global y ha conquistado al público chileno.

Su éxito en diferentes partes del mundo ha sido respaldado por críticas de importantes medios como The New York Times, The Guardian y The Hollywood Reporter, que lo han elogiado al afirmar que “es uno de los mejores realities de competencia jamás producido”.

“Es un programa sobre las personas y su amor eterno por su oficio” y “Top Chef es comida reconfortante y confiable como serie de televisión. Está lleno de momentos que garantizan tanto dramatismo como alta cocina”, señalan los medios.