El reality de Canal 13, Ganar o Servir, está muy cerca de llegar a la pantalla, en donde nuevamente conocidos rostros de la televisión estarán a prueba en un nuevo espacio de competencia en donde, parecido a lo que fue el formato de 1810 del mismo canal, los participantes deberán superar distintos desafíos semana a semana por los privilegios en juego.

Este viernes, durante la última jornada del Festival de Viña del Mar, el canal reveló quienes son los dos nuevos participantes que se suman al encierro extremo.

¿Quiénes son los nuevos participantes de Ganar o Servir?

Los dos nuevos confirmados del espacio son el ganador de Año 0 Pangal Andrade, y el ganador de Volverías con tu ex y actual participante de Tierra Brava, Luis Mateucci.

¿De qué se trata Ganar o Servir?

¿Puedes visualizar a una figura famosa viviendo hace unos 200 años? ¿Cómo te gustaría verla: como un individuo privilegiado o atendiendo a sus adversarios en caso de perder una competencia? Esta será la premisa central de un nuevo programa de telerrealidad, donde los participantes se verán inmersos en desafíos extremos.

El resultado de estas pruebas determinará el papel que desempeñarán dentro del reality: ya sea como líderes con amplios privilegios o como aquellos que deben atender las necesidades del resto de los concursantes.

¿Quiénes son los primeros confirmados?

Los dos primeros nombres que fueron confirmados por la producción fue la influencer y nueva embajadora de Viña Naya Fácil, quien se suma a su primera experiencia de telerrealidad. “Tenía ganas de llegar a un proyecto en televisión y esto me motivó mucho. Más allá del mundo digital, en donde tengo a mis ‘Facilines’, quería una experiencia nueva… ¡y aquí estoy! Lista y dispuesta para esta aventura y para que las personas me conozcan cómo soy”.

“Hay mucho prejuicio sobre Naya Fácil y quiero que puedan ver la evolución que he tenido en el tiempo. Creo que se van a encontrar con una Naya igual de divertida que antes, pero más madura y que ve la vida de una forma positiva”, expresó.

Por su parte, Botota, quien viene saliendo de Tierra Brava, señaló: “estoy contenta de que se me abran nuevas puertas y espero hacerlo bien. En ‘Tierra Brava’ me encontré conmigo mismo y me sirvió de terapia. Ahora, en cambio, ya no tengo que encontrarme, y sólo quiero pasarla bien siendo Botota, haciendo cosas distintas todos los días”.

“Además, cuando me dijeron que sería de época, me entusiasmé aún más, es entretenido vivir como vivían antiguamente. Eso le da un plus al programa… a mí me gusta lo rococó, lo antiguo, las casas con historia. Y los realities de época le gustan a la gente, les van muy bien”.

Mientras que el ex futbolista Coca Mendoza, el ganador de 1810 y finalista de La Granja Vip, se suma al espacio. “Mi motivación es reivindicar a las figuras icónicas de los realities, las mismas que han entrado a ‘Tierra Brava’, porque los hemos visto menospreciados. Yo soy el último héroe del siglo XXI y conmigo no va a ser así”.

“Yo voy a hacer la competencia completa, porque la llevo en la sangre y quiero demostrar que no va a ser nada fácil para los demás competir conmigo. Lo que busco es dejar en alto a los grandes íconos… los vi muy vapuleados últimamente y no mostraron mucho de lo que podían hacer en competencia”.