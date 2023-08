Podemos Hablar, el programa de conversación de Chilevisión, comenzó su esperada nueva temporada, en donde conocidos rostros estarán presente en el espacio que conduce Jean Philippe Cretton, para conversar sobre distintos aspectos de su vida laboral y personal.

En el último capítulo estuvieron presente el periodista magallánico Fernando Solabarrieta; el tenista nacional Nicolás Massú; la periodista, Patricia Venegas, y la modelo y ex chica reality, Camila Recabarren.

¿Quiénes estarán en Podemos Hablar este viernes 25 de agosto?

El animador y locutor radial Karol Lucero; el actor nacional Claudio Arredondo; la abogada Macarena Venegas, y Trinidad Cerda, la ex participante de Gran Hermano.

¿A qué hora se estrena?

El nuevo episodio del programa se estrena a partir de las 22.15 por las pantallas de Chilevisión.

Trinidad se confiesa

La octava eliminada de la competencia se refirió a su decisión de ingresar al reality de CHV.

“Siento que estas cosas no se escogen, yo no escogí hacerlo, como que pasó no más. Cuando vi la oportunidad de Gran Hermano, lo vi como un trampolín“, comenzó señalando.

“Yo tenía una vida super tranquila, piola, no tenía mucha exposición, viajaba, volvía. Yo sabía que, si tomaba esta opción de entrar al reality, tenía que exponer mi historia. Llega un momento en la vida, te tienes que hacer cargo de lo que viviste”.

La tripulante de cabina habló también sobre el bullying que sufrió en su vida. “Yo olvidaba esos tratos, en el fondo para encajar, me acuerdo haber llorado mucho en el colegio”.