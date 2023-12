La Cabaña llegó a la pantalla hace algunas semanas y se prepara para estrenar su esperado cuarto capítulo, el cual tendrá a 4 conocidos rostros compartiendo juntos durante 48 años en un lugar remoto.

El programa conducido por Karen Doggenweiler, tiene distintas dinámicas, dirigidas por ella, en donde los participantes entregan detalles sobre distintos momentos personales y laborales, generando momentos emotivos y divertidos.

¿Quiénes son los invitados de hoy en La Cabaña?

En un nuevo capítulo del espacio de entretenimiento, estarán los actores Claudio Castellón, Claudio Arredondo, Katyna Huberman y Fernanda Finsterbusch.

Claudio Castellón quien actualmente interpreta a Caco en la teleserie Como la Vida Misma; reveló un intenso momento durante una íntima sesión con el médium y tarotista, Álvaro Santi. “Fuiste víctima de algo en un momento, un ataque psíquico. Tienes una marca de alguien que te hizo algo…energético, como un mal deseo, un desquite”.

Mientras que la animadora del espacio señaló “¡Te hicieron un amarre!, a lo que él responde: “En algún momento me reuní con una persona que tiene características muy similares a lo que tú haces e identificó lo mismo. Me hace mucho sentido lo que dices”.

Mientras que el actor Claudio Arredondo, quien ha participado en exitosas producciones como Papá a la Deriva, Ámbar, Hijos del Desierto y Pobre Novio, quien reveló una inesperada situación que ocurrió durante las grabaciones de la teleserie de Canal 13, “Ángel Malo” (1986), cuando Óscar Rodríguez le sugirió que a su personaje le vendría bien un mostacho, que es un bigote grande.

Sin embargo, ocurrió una inédita situación que involucra a Carolina Arregui, quien era la protagonista de la historia. “Era mi hermana, yo estaba enamorado de ella, en la vida real. Un día llego a grabar y digo ‘guau’. Impresionante”, según consigna Página 7.

Pero no terminó como esperaba. “Yo dije ‘la voy a invitar a comer’. Y un amigo camarógrafo me dice ‘oye, es la polola del jefe (Óscar Rodríguez), hue… Y yo: ‘Me estay hue…, bueno, si somos amigos no más’”, reveló el actor.

Por su parte, la actriz Katyna Huberman que ha participado en teleseries como Mama Mechona, Sres Papis, Río Oscuro, Perdona Nuestros Pecados y Si yo Fuera Rico, entre otros, reveló durante el segmento con el tarotista y psíquico, Álvaro Santi, un importante momento en su vida, luego de que le preguntará sobre si tuvo una perdida, ya que “Hay como un niño, una figura pequeña, que está muy presente”.

“Tuve una pérdida de 10 semanas. Obvio que para mí fue súper fuerte, pero cuando ocurrió la lloré el día completo y, al día siguiente, yo me tenía que ir a operar porque no fue espontáneo. Entonces dije ‘voy a llorar de aquí a mañana, porque tengo que abrir el espacio para que ocurra otra cosa’”.

La actriz Fernanda Finsterbusch, quien ha participado en producciones como Edificio Corona, Pobre Novio, Hijos del Desierto y Juego de Ilusiones, en donde interpreta a Javiera Mardones, una de las hijas de Mariana (Carolina Arregui), entregó detalles de su vida personal y su relación con el periodista Daniel López.

“Gracias al Festival y al show de Stefan Kramer yo pude conocer al Dani, a mi pololo”, revelando que durante la rutina apareció el periodista entre el público. “Yo digo ‘él es todo mi gusto’, una gran sonrisa, bonita mirada, un rulito, simpaticón, y de repente me metí a Twitter y caché que había mucha gente buscándolo. Era el gusto de mucha gente. Eran puros hombres. Vamos a ver pa que lado va, a ver quién gana”, reveló la actriz.

La actriz reveló que lo encontró en Instagram y respondió a una de sus historias. “Hablamos como cinco minutos. Mucha química. Cachamos los códigos, había onda. Lo invité a salir. Estuvimos en un barcito y yo enamorada dándolo todo”.