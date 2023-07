Podemos Hablar, el programa de conversación de Chilevisión, comenzó su esperada nueva temporada, en donde conocidos rostros estarán presente en el espacio que conduce Jean Philippe Cretton, para conversar sobre distintos aspectos de su vida laboral y personal.

¿Quiénes son los invitados de este viernes 14 de julio?

En el nuevo capítulo del programa de conversación estarán presentes la modelo y ex participante de realitys como Amor a Prueba y Mundos Opuestos, Nicole “Luli” Moreno; la cantante y animadora de televisión, Patricia Maldonado; El ex jurado de Masterchef y El Discípulo del Chef, Sergi Arola y el periodista y presentador de televisión, Eduardo Cruz-Johnson.

¿A qué hora se estrena?

El nuevo episodio del programase estrena a las 22.15 por las pantallas de Chilevisión.

¿Quiénes estuvieron en el último capítulo de Podemos Hablar?

En el más reciente episodio del programa de conversación, se emitió la esperada entrevista a Daniela Aránguiz, quien se refirió a todas las polémicas en torno a su separación del futbolista Jorge “Mago” Valdivia, revelando detalles de lo que ha ocurrido en los últimos meses.

En el espacio, Aránguiz señaló: “Espero que en algún momento de nuestras vidas, porque lamentable o favorablemente tendremos que estar conectados por el resto de nuestras vidas, porque yo siempre voy a ser la mamá de sus hijos, espero que algún día nos podamos llevar pasivamente. Pero si tu me dices ahora, en este momento, tú ¿volverías con Jorge? No. ¿Tú lo amas? Absolutamente no”.

“Y sabes cuando lo dejé de amar”, le señaló a Jean Philippe Cretton, “cuando él escribió que no tenía dignidad. Eso me dolió muchísimo, porque yo creo que la dignidad la perdí cuando le perdone todas las infidelidades, cuando le perdone sus agresiones verbales y otras que no quiero nombrar, ahí perdí mi dignidad, y quizás no sé y recién estoy sabiendo lo que significa esa palabra”, fueron parte de sus declaraciones.