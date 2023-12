El programa de conversación y gastronomía de Chilevisión, La Divina Comida, estrena un nuevo capítulo de su novena temporada, en donde reconocidos rostros de la música, arte, comunicaciones, política y entretenimiento, probarán sus habilidades culinarias.

El nuevo ciclo cuenta con la participación de reconocidos invitados, quienes hablarán sobre distintos aspectos de su vida personal y laboral en compañía de una grata cena, culminando con un importante premio para quien sea elegido por los mismos comensales como el mejor anfitrión.

¿Quiénes son los invitados de este sábado?

En un capítulo de repetición, estarán presentes los cocineros Coco Pacheco, Dalal Halabi, Rodrigo Barañao y Fernanda Namur, la “Chancha vegana”.

¿Cuándo se estrenan los nuevos capítulos de La Divina Comida?

El programa estrenará capítulos nuevos todos los sábados a partir de las 22.00, luego de “Chilevisión Noticias”.

La vez que Luis Miguel y Mariah Carey visitaron el restaurant de Coco Pacheco

El dueño del restaurant “Aquí está Coco”, abrió las puertas de su casa para recibir a sus invitados con un exquisito menú que destaca lo mejors de sus habilidades culinarias.

Una vez que los comensales se sentaron a probar de los exquisitos platos preparados por Pacheco, conversaron sobre distintos temas relacionados a su vida personal y laboral, entre ellos fue consultado sobre quién ha sido la persona más famosa que ha visitado su restaurante, en donde reveló una participar anécdota con el apodado “Sol de México”.

“Luis Miguel, lo conozco de chico, cuando tenía 14 años”, en la misma línea, Rodrigo Barañao que también era uno de los comensales, le recordó que la banda de heavy metal “Iron Maiden” también estuvo presente en su restaurant.

“Ahora viene Kiss, estuvieron el año pasado y yo le hice el cumpleaños a uno de ellos”, explicó Coco. Revelando que también conoció al vocalista de The Rollings Stones, Mick Jagger.

Acerca de Luis Miguel, los comensales le preguntaron cómo eran sus visitas al restaurant y si lo cerraban cuándo llegaba. “Él lo cerraba”, respondió Coco.

Mientras seguía comentado sobre la visita de Luis Mi, Coco Pacheco reveló que el cantante, detrás de “La Bikina”, “Sol, Arena y Mar”, “Será que no me amas” y “La incondicional”, no andaba solo, sino que acompañado de una gran estrella de la música internacional.

“Lo que más me llamaba la atención era que andaba con una americana que era muy famosa, más famosa que él”, comentó, refriéndose a la Mariah Carey. “Salió más doblado que un churro”, señaló en broma Pacheco.

“Comieron con ella, estaban pololeando, se daban unos calugazos, quedaban pegados media como hora”, concluyó Pacheco sobre la inesperada historia de romance entre las estrellas.